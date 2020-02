Marco Arana, líder del Frente Amplio, afirmó este miércoles que “en el Perú no hay presos políticos” marcando distancia del virtual congresista por dicho bloque Enrique Fernández Chacón, quien calificó como tal a Antauro Humala, sentenciado a 19 años de cárcel por los homicidios perpetrados durante el Andahuaylazo.

“Para el Frente Amplio es muy claro: no hay presos políticos. En el Perú lo que hay es la criminalización de la protesta, por la cual, por ejemplo, al señor [Walter] Aduviri le han puesto una pena por protestas sociales que hubo en relación a la actividad minera […] No hay presos políticos, quienes dicen que hay presos políticos ¿quiénes son? Alan García, que ya no está en el escenario; Keiko Fujimori, Gregorio Santos […] Antauro Humala no es un preso político”, afirmó en Radio Nacional.

El último martes, el virtual congresista electo por el Frente Amplio Enrique Fernández Chacón consideró que Antauro Humala es un preso político.

“Yo creo que sí [Antauro Humala es un preso político]. También hay otros presos políticos enjuiciados por otras razones. No hay blanco sobre negro, siempre estaré de acuerdo a que se revise todo lo que se tenga que revisar. El caso de Humala, el de [Walter] Aduviri, todos los que están sentenciados por participar en movimientos sociales y ver qué tanto compromete a uno y qué tanto compromete a otro”, manifestó a RPP.

Además, Enrique Fernández Chacón confirmó que mantuvo una reunión con el virtual parlamentario electo de Unión por el Perú (UPP) Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, en el que este último le planteó la posibilidad de dar una amnistía a su líder Antauro Humala.

“Tuvimos una reunión con Chagua, tuvimos una conversación con él, eso es todo. No hay compromiso ni acuerdo, dijeron que querían dar una amnistía para Antauro, nuestra postura sobre la amnistía es sobre las personas condenadas por haber participado de protestas sociales, todo lo que encaja como víctimas de la judicialización de la protesta. Honestamente tengo mis dudas [sobre si Antauro Humala entraría]”, contó.

Al respecto, Marco Arana reiteró que la posición de la agrupación política es que todos aquellos que han cometido delitos deben cumplir sus condenas.

“El señor Chagua pidió conversar personalmente con el congresista virtual Enrique Fernández Chacón y salió a decir que fruto de esa conversación había un acuerdo por el cual se discutiría el indulto al señor Humala. La posición de nuestro partido es que todos aquellos que han cometido delitos graves, de corrupción, violación de menores, actos de terrorismo, delitos de lesa humanidad, tienen que cumplir sus penas”, refirió.

“Por eso hemos sido muy claro [en] que no hay amnistía para Abimael Guzmán y no hay indulto para Alberto Fujimori. Eso aplica para Antauro Humala, comprometido en la muerte de cuatro policías. Aplica entonces que cumpla su pena”, añadió Arana.

Tras las declaraciones de Fernández Chacón, el Frente Amplio rechazó a través de un comunicado “los indultos y amnistías para reos condenados por delitos de lesa humanidad”, por constituir una violación de los derechos elementales.

“Con la misma energía condenamos la intención de poner en la agenda política la amnistía de Antauro Humala, responsable del Andahuaylazo, que tuvo un alto costo de vidas humanas. Debe llamar la atención este hacer político debido a que pretende, en medio de un nuevo Congreso, volver a centrar la política en agendas personales”, precisó el partido a través del documento.

Comunicado del Frente Amplio rechazando amnistía para Antauro Humala.