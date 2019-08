Marco Arana cuestiona adelanto de opinión de Rosa Bartra sobre adelanto de elecciones

El congresista del Frente Amplio Marco Arana considera que el destino del proyecto del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones es el archivo. Arana lo interpreta así luego de que la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, haya considerado en entrevista al programa "Agenda Política" el último domingo que esta iniciativa del presidente Martín Vizcarra es inconstitucional.

—La congresista Rosa Bartra acaba de citar al primer ministro y al titular de Justicia para que sustenten el proyecto de adelanto de elecciones. ¿Se ha acordado citar a más personas para discutir este tema?—

No [se ha acordado citar a más personas]. En el caso de los ministros, dado que ellos han planteado este proyecto de ley, creo que sí es conveniente que vayan y sustenten. El tema es que eso no de pie a largas presentaciones. Creo que con la presentación del primer ministro ya se debería proceder a un debate que esta demorado. El peligro que hay es que inviten a más personas y no se avance.

—¿Es necesario o no que la comisión convoque a más personas, como constitucionalistas, por ejemplo?—

La mayor preocupación es que la presidenta Rosa Bartra ya ha señalado que el proyecto debe ser archivado. Eso es una complicación para el debate porque si se va a invitar a constitucionalistas, ella va a invitar a los que avalen su opinión, adelantada además, sobre lo que será el debate. En el mejor de los casos bastaría un par de opiniones, a favor y en contra del proyecto, para luego iniciar el debate jurídico político con los miembros de la comisión. Todo eso se puede hacer el mismo día que viene Del Solar.

—¿Bartra ha dicho textualmente que el proyecto debe archivarse, o usted lo deduce de alguna expresión?—

En un programa dominical ["Agenda Política"] ella opinó en el sentido de que el proyecto es inconstitucional y si lo dice antes del debate, el destino de eso es el archivamiento.

—¿Sería un error debatir una eventual cuestión de confianza de parte del presidente en la comisión?—

En principio habría que fijar el plan de trabajo, el cronograma y los plazos para el debate porque si esto no está terminado a fines de setiembre, el Ejecutivo tendría que tener expedita la vía del voto de confianza. Porque hay dos maneras de archivar, una es decir que el proyecto en cuestión es anticonstucional y la otra es demorar esto hasta octubre o noviembre, y se dice 'los plazos no dan'. Por eso la cuestión de confianza debe permanecer como una herramienta constitucional que el presidente tiene.

—¿Su bancada estaría a favor de un eventual pedido de cuestión de confianza del presidente ?—

Consideramos que a referéndum debió llevarse la consulta sobre Asamblea Constituyente y sobre adelanto de elecciones. Es insuficiente solo llevar las elecciones adelantadas porque las reglas seguirán siendo las mismas, pero si esa es la figura nostroso tenemos la posición política de que procedería la cuestión de confianza, habida cuenta de que es un mecanismo constitucional establecido.

—¿Qué le parece este pedido del presidente del Congreso a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa sobre la propuesta del presidente?—

Creo que es completamente desacertado porque en principio el debate ni siquiera ha comenzado. En segundo lugar, porque el Congreso esta abdicando a su autonomía, y tres porque es una medida dilatoria y de presión externa a la labor tanto congresal como de la iniciativa que el Ejecutivo tiene. Mas bien es parte del juego político que busca archivar la iniciativa del Ejecutivo.