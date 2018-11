El congresista del Frente Amplio Marco Arana señaló hoy que la denuncia de El Comercio, donde se da cuenta del testimonio de un trabajador del ex Consejo Nacional de la Magistratura, sobre un presunto cambio de notas en el proceso de ratificación del fiscal de la Nación Pedro Chávarry, agrava la situación de este último.

"Esta denuncia muestra que su propia permanencia en el cargo es fruto de la comisión de un delito, y por tanto su designación es ilegal e ilegítima. Lo que se confirma aquí es que él [Pedro Chávarry] ha sido elegido como fruto de dolo y delito, y debiera inmediatamente dar un paso al costado", señaló el legislador, que también integra la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Por esta razón Marco Arana consideró que la propia fiscalía debe iniciar de oficio una investigación a su titular. "Chávarry no debería permanecer un minuto más en el cargo", insistió.

Arana también recordó que su bancada ha propuesto el retiro de todas las bancadas de la referida sub comisión pues hasta la fecha su titular César Segura, de las filas de Fuerza Popular, no ha puesto en agenda las denuncias constitucionales pendientes contra el fiscal de la Nación. Hasta el momento ninguna agrupación se ha adherido a esta iniciativa.

En tanto el congresista Oracio Pacori, de Nuevo Perú, también miembro titular de la sub comisión, coincidió con Arana en que esta denuncia agrava la situación del fiscal de la Nación.

"Obviamente que esta denuncia agrava más la situación del señor Chávarry y por eso exhortamos nuevamente al presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales para que convoque de una vez y de trámite a estas denuncias pendientes en su contra", señaló a este Diario. E insistió en que Chávarry "debería dar un paso al costado".



Pacori indicó que su bancada esta evaluando tomar otras acciones de fuerza mayor en caso César Segura no programe las denuncias contra Chávarry en un plazo de 10 días. No descartó el retiro de su agrupación de la referida sub comisión.

