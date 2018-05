El congresista del Frente Amplio Marco Arana afirmó que la parlamentaria María Elena Foronda asumirá la responsabilidad “de su tremendo error”, en referencia a la contratación de Nancy Madrid, condenada por el delito de terrorismo por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en su despacho.

“Para comenzar, la decisión de la bancada es aceptar que nuestra compañera asuma la responsabilidad de su tremendo error, porque el país no está preparado para esto, legalmente no está impedida [de contratar a un condenada por terrorismo que ya cumplió su pena], pero no es un tema de legalidad, es también un problema de respeto a la víctimas de la violencia de uno y otro lado”, dijo anoche en TV Perú Noticias.

Marco Arana consideró que la salida de Madrid del Parlamento debió darse antes.

También indicó que él no conocía que Foronda tenía como asistente a una ex integrante del MRTA.

“No, yo no sabía que ella había contratado a esta persona con los antecedentes que tenía”, refirió.

Marco Arana, además, señaló que no es cierto que Nancy Madrid haya sido administradora de las llamadas “cárceles del pueblo”, donde el MRTA recluía y torturaba a las personas que secuestraba.

“La condena es por colaboración, no dice que ella administraba las cárceles populares”, subrayó.

El líder del Frente Amplio también intentó minimizar el rol que cumplió Madrid en el despacho congresal de Foronda.

“Ella no ha sido una asesora principal, sino una auxiliar, no tiene incidencias en las decisiones y en las asesorías”, expresó.

Para finalizar, Marco Arana dijo que su bancada votará a favor del proyecto de ley, pendiente de segunda votación, que establece la prohibición para los condenados por terrorismo de trabajar en el Estado.