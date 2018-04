El congresista de izquierda Marco Arana afirma que en Venezuela no hay una dictadura formal. Sí admite que no hay garantías para un proceso electoral transparente.

— ¿Hay una dictadura en Venezuela?

Hay un régimen autoritario que aún es legítimo porque es emanado del voto. Pero las dificultades relacionadas con la violación de derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y retrasos en los calendarios electorales muestran un régimen político con rasgo autoritario. No es una dictadura formalmente.



— ¿Qué más tiene que pasar para que sea una dictadura formal?

Si se pierde la legitimidad de los procesos electorales, esa situación se podría agravar. Pero no olvidemos que hay un amplio respaldo popular, problemas económicos y un país dividido. Hay opositores que participarán en las elecciones.



— ¿Cree que los venezolanos pueden resolver solos sus problemas, teniendo en cuenta que hay una crisis humanitaria, o necesitan recibir ayuda del exterior?

Toda ayuda humanitaria tiene que ser coordinada con su gobierno. A ningún país se le puede imponer ayuda humanitaria más aun cuando hay un bloqueo norteamericano contra el sistema comercial venezolano. Lo mejor que puede ocurrir es el cese del bloqueo y que haya misiones para observar los derechos humanos.



— ¿Ve garantías para elecciones transparentes?

No se están dando las garantías adecuadas. El cambio de fecha por parte del órgano electoral genera esta incertidumbre y por eso yo creo que es importante invocar su independencia.



— ¿Que los venezolanos no tengan garantías para elegir a su presidente de manera transparente no es una dictadura?

No estamos hablando de los venezolanos sino de una Venezuela dividida en la cual una mayoría sigue respaldando al régimen de Maduro.