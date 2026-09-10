La presidenta Keiko Fujimori se reúne esta mañana con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien en el Perú concluye su gira que lo llevó a Colombia y Ecuador. Tras la cita, que se desarrollará en Palacio de Gobierno, se espera un pronunciamiento conjunto.

El encuentro entre Rubio y Fujimori -según informó Palacio de Gobierno- “permitirá profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios para nuestro país”.

Detalló además que durante la reunión, ambas autoridades abordarán temas de interés común, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación relativa al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral, entre otros.

La noche del miércoles, tras recibir a Rubio, el canciller Carlos Espá destacó la visita y enfatizó que existen dos prioridades para el país: la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el Fenómeno de El Niño.

“El secretario Rubio viene para hacer anuncios importantes (sobre) el apoyo de Estados Unidos en estos dos temas”, aseveró. “Estamos seguros que la visita será muy provechosa para todos los peruanos”, indicó.

Antes de trasladarse a Palacio de Gobierno, Rubio acude a la sede de la Cancillería, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores.

El avión oficial que trasladó al representante del gobierno de Donald Trump desde Ecuador aterrizó al promediar las 18:30 horas de este miércoles en el grupo aéreo No. 8, en el Callao.

Ahí fue recibido por el canciller Espá y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Rubió no brindó ningún pronunciamiento y minutos antes de las 19:00 horas abordó el vehículo que lo esperaba a pocos metros del avión.

“Los 200 años de relación se van a fortalecer aún más con esta visita. Vamos a hablar de inversión, seguridad y de muchas cosas que fortalecerán la relación. Es un momento histórico para la relación (de ambos países)”, exclamó el embajador Navarro.

En una columna de opinión, publicada en El Comercio, Rubio destacó que tienen “gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro”.

Calificó al Perú como “un importante aliado extra-OTAN” y adelantó que están “recibiendo” a nuestro país en el Escudo de las Américas (Shield of the Americas).

Se trata de una iniciativa del presidente Donald Trump que reúne a diversos países de la región con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales.

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas, señaló Rubio en su columna de El Comercio.

Según consigna la agencia EFE, en Miami -antes de abordar el avión a Colombia- el representante de la administración de Trump se pronunció sobre el Perú. “Tras un periodo de inestabilidad política, también han celebrado elecciones recientemente, y esperamos colaborar estrechamente con la presidenta (Keiko) Fujimori”.

El 4 de setiembre, en un comunicado del Departamento de Estado, se destacó que su viaje a Colombia, Ecuador y Perú busca fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en la región.

Además, se detalló que dialogará “sobre el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto; el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio; y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”.