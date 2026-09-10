La presidenta Keiko Fujimori se reúne esta mañana con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien en el Perú concluye su gira que lo llevó a Colombia y Ecuador. Tras la cita, que se desarrollará en Palacio de Gobierno, se espera un pronunciamiento conjunto.

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