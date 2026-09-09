El pleno del Senado de la República sesiona este miércoles 9 de setiembre, desde las 3 de la tarde, y tiene en su agenda el debate de una moción para invitar al canciller Carlos Espá a fin de que explique la anunciada incorporación del Perú al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para luchar contra las organizaciones criminales y el lavado de activos.

Según la agenda del pleno, la moción fue presentada por senadores de Ahora Nación; Juntos por el Perú; y el Grupo Parlamentario Buen Gobierno.

El martes 8, a su salida del Parlamento, Espá fue consultado por la prensa por el anuncio del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien -en una columna publicada en El Comercio días antes de llegar a Lima, reveló que están “recibiendo al Perú” en el Escudo de las Américas.

Al respecto, el canciller peruano destacó que “con la colaboración en información, ciberseguridad, con el apoyo operativo y logístico que Estados Unidos está en capacidad de ofrecernos vamos a poder luchar contra el lavado de activos y las organizaciones criminales”.

Según explicó, el Escudo de las Américas es un mecanismo multilateral, donde 13 países decidieron unirse para luchar contra organizaciones criminales trasnacionales y el lavado de activos, con el liderazgo de Estados Unidos.

Esta es la agenda del pleno del Senado: