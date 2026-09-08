El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llega al Perú este miércoles como parte de su gira por la región que inició este martes en Colombia e incluye también a Ecuador.

Este jueves, se espera que acuda a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori.

Previamente, por la mañana, Rubio se trasladará a Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, donde será recibido con honores por el ministro de Relaciones, Carlos Espá.

En una columna de opinión, publicada en El Comercio, Rubio destacó que tienen “gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro”.

Calificó al Perú como “un importante aliado extra-OTAN” y adelantó que están “recibiendo” a nuestro país en el Escudo de las Américas (Shield of the Americas).

Se trata de una iniciativa del presidente Donald Trump que reúne a diversos países de la región con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales.

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas, señaló Rubio en su columna de El Comercio.

Según consigna la agencia EFE, en Miami -antes de abordar el avión a Colombia- el representante de la administración de Trump se pronunció sobre el Perú. “Tras un periodo de inestabilidad política, también han celebrado elecciones recientemente, y esperamos colaborar estrechamente con la presidenta (Keiko) Fujimori”.

El 4 de setiembre, en un comunicado del Departamento de Estado, se destacó que su viaje a Colombia, Ecuador y Perú busca fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en la región.

Además, se detalló que dialogará “sobre el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto; el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio; y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”.