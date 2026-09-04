Adicionalmente, el MP solicitó 3 años y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargo público, sea por elección popular o designación, de acuerdo al artículo 36 del Código Penal (incisos 1 y 2).

Como se recuerda, luego de asumir el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), Vinelli Ruiz había informado que tenía investigaciones en curso, pero no precisó que la fiscalía ya había formalizado una acusación en su contra.

Precisamente, este viernes, el Poder Judicial ( PJ ) realizará una audiencia de control de acusación en contra del ministro de Keiko Fujimori y otros implicados en el caso.

Según la documentación a la que accedió El Comercio, el pasado 15 de junio la Segunda Fiscalía Corporativa Anticorrupción subsanó el requerimiento acusatorio y solicitó que se inicien las audiencias de control de acusación.

MARCO VINELLI - CONTROL DE ACUSACIÓN FISCAL

Hoy, desde las 11 de la mañana, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción sesionará para escuchar las alegaciones de todas las partes en esta etapa de control de acusación donde, al final, se definirá si se pasa o no a juicio oral.

El Comercio solicitó de manera reiterada la versión de Vinelli Ruiz, pero no respondió para este informe.

También solicitamos su versión o la de su abogado a través del área de prensa del Midagri; sin embargo señalaron que “el ministro Vinelli no se va a referir sobre el tema”.

“Se imputa a Marco Antonio Vinelli Ruiz, ser autor de la comisión del delito de Colusión Simple (calificación principal) y del delito de Negociación Incompatible (calificación alternativa), dado que, en su condición de Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, en el período del 10 de junio de 2015 al 28 de febrero de 2016 [...]”. Acusación de la Fiscalía Anticorrupción en contra de Marco Vinelli

MARCO VINELLI - ACUSACIÓN FISCAL

Fiscalía alega presuntos “actos de contubernio y el favorecimiento indebido”

De acuerdo a la documentación obtenida por este Diario, la fiscalía anticorrupción acusa a Marco Vinelli, en su calidad de ex director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, en el período del 10 de junio de 2015 al 28 de febrero de 2016.

De acuerdo a lo hechos descritos por la representante del Ministerio Público, el actual ministro se habría envuelto en presuntos actos ilícitos que comprendían el “contubernio” y “favorecimiento” a una empresa contratista y su representante.

MARCO VINELLI - ACUSACIÓN FISCAL

MARCO VINELLI - ACUSACIÓN FISCAL

El presunto “concierto criminal” y “los actos de interés indebido” -sostiene la fiscalía- se habrían dado durante la Licitación Pública N.°018-2014-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la margen derecha del distrito de Tomaykichwa – Ambo Huánuco”; y en el decurso de la ejecución del contrato N° 197-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, objeto del Concurso Público n° 011-2014 MINAGRI-AGRO RURAL – Primera Convocatoria para la supervisión de la ejecución de la obra.

En el primer caso, la fiscalía señala que debido a su cargo funcional, Vinelli Ruiz tenía que dirigir, supervisar y gestionar el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, así como los proyectos de inversión.

(Fotos: Presidencia Perú) / JUANPA AZABACHE

Sin embargo, agregó el MP, decidió ampliar el plazo de ejecución del proyecto, pese a que la entidad supervisora de la obra había recomendado la resolución del contrato debido al incumplimiento persistente y manifiesta rebeldía del contratista. Incluso, para demostrar este aspecto, se adjuntó un Acta de Constatación del 16 de junio de 2015, emitida por la Jueza de Paz Titular del Distrito de Tomayquichua donde se dejaba constancia que la obra “se encontraba paralizada y abandonada sin justificación alguna”.

MARCO VINELLI - ACUSACIÓN FISCAL

Sumado a ello, sostiene la fiscalía, pese a conocer las “irregularidades en la ejecución de la obra”, Vinelli Ruiz -como jefe de Agro Rural- aprobó una intervención económica que favoreció a la empresa contratista “sin disponer ninguna acción administrativa inmediata para salvaguardar los intereses del Programa Agro Rural”.

En el segundo hecho, sostiene la fiscalía, habría ampliado la contratación de la entidad supervisora, pese a que la obra se encontraba paralizada e incluso, habría firmado una resolución directoral mediante la que se otorgaba un Presupuesto Adicional de Supervisión de Obra n° 1, por el monto de S/ 323.051,94, a favor del supervisor.

“De las irregularidades expuestas, se desprende los actos de contubernio y el favorecimiento indebido a favor del acusado Obregón Flores, representante del consorcio y a favor (del), representante del consorcio, para defraudar al Estado – Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural”. Acusación de la Fiscalía Anticorrupción en contra de Marco Vinelli

Causaron perjuicio al Estado

Según la documentación, para sustentar la pena privativa de libertad requerida, la fiscalía argumentó que se cumplían los presupuesto exigidos en la calificación delictiva dado que, habrían ampliado los plazos pese a que no correspondía, y habrían aprobado un presupuesto adicional para la supervisión pese a que tampoco correspondía.

En todo ello, señaló la fiscalía, se “evidencia la concertación de los funcionarios con los particulares”.

“En el hecho objeto de acusación fiscal que comprende básicamente que la conducta de los acusados causaron una grave potencialidad del perjuicio económico al Estado”, sostuvo la fiscalía.

MARCO VINELLI - ACUSACIÓN FISCAL