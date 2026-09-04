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Resumen

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El Ministerio Público (MP) solicitó 4 años de pena privativa de libertad contra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, al acusarlo por el presunto delito de colusión simple en el Caso Agro Rural. Alternativamente, la fiscalía requirió 5 años y 4 meses de cárcel en contra del funcionario, por supuesta negociación incompatible en el mismo caso.

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