Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, asumió hace unos días la conducción de la Comisión Nacional para atender el Fenómeno de El Niño, que se instaló el último fin de semana. El economista afirmó que el tiempo para realizar obras de prevención ya pasó y que lo que corresponde es que el país se prepare para “el impacto” del FEN.

— La presidenta Keiko Fujimori adelantó, hace unas semanas, que la emergencia de El Niño se iba a abordar a través de decretos de urgencia. ¿Tienen listo esos DU? ¿Y hacía dónde van orientados?

El gobierno tiene tres prioridades: seguridad, el fenómeno de El Niño y la simplificación administrativa para promover las inversiones. Como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estamos a cargo de la Comisión Nacional para atender el FEN […] Y, efectivamente, para atender este fenómeno vamos a necesitar algunos recursos económicos, financieros y algunas normas de destrabe para poder hacer las ejecuciones más rápidas. En este momento, ya tenemos declarados en emergencia a 900 distritos por el tema de las lluvias. Y en el último Consejo de Ministros se aprobó la declaratoria de emergencia para 608 distritos por déficit hídrico. Esto se ha aprobado mediante decreto supremo y en los próximos días saldrá un primer paquete de medidas económicas y financieras para atender el exceso de lluvia que pueda producirse en la costa del Perú.

— ¿Y para qué medidas van a utilizar los decretos de urgencia?

Hay algunas medidas financieras y económicas que solo necesitan decretos supremos, porque tenemos autorización en la Ley de Presupuesto para hacer modificaciones. Y hay otras medidas que sí necesitan de los decretos de urgencia. Por ejemplo, para instalar las mallas que hemos encontrado guardadas en Santa Eulalia. Ahí necesitamos un decreto de urgencia para poder hacer la colocación lo más rápido posible.

— ¿Cuánto es el presupuesto que ha proyecto el gobierno para las obras de prevención de cara al FEN?

No hay un límite de gasto en este momento, pero sí hay algunos conceptos que quisiera precisar. Primero, no podemos hacer prevención en este momento, ya pasó el tiempo, no queda plazo para hacer prevención. Lo que vamos a hacer es prepararnos ante el posible impacto de El Niño. ¿En qué consiste esta preparación? En limpiar los canales, los ríos, la caja hidráulica para que en caso llegue abundante agua pueda esta pasar y no desbordarse en algunos puntos. Sin embargo, hay otro factor que limita, que es el tiempo.

Entonces, de 1,600 puntos, 540 vamos a hacerlo directamente como Ejecutivo, a través del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales. Y para los demás puntos estamos convocando al sector privado para que nos ayude a culminar la limpieza de los puntos críticos. En los próximos días, va a salir un decreto supremo que nos va a facilitar recursos por S/800 millones para empezar […] Y la semana que viene, empezamos también con labores frente a la sequía.

— Recientemente, el Ejecutivo creó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno de El Niño, que usted dirige. ¿Cuál es el rol de este conjunto? ¿Hasta dónde llega la coordinación?

La comisión se ha instalado el sábado con la presencia de cuatro ministros y los jefes de los organismos técnicos. Y nuestro rol es tomar decisiones estratégicas y rápidas para las diversas intervenciones. Queremos ordenar todo el ímpetu que, en este momento, existe para poder hacer las labores. Por ejemplo, en el río Piura estará presente los ministerios de Defensa y de Desarrollo Agrario, también la Autoridad Nacional del Agua en puntos distintos para que no se choquen. E invitaremos al sector privado. Y el Ministerio de Vivienda también estará en otros puntos del río Piura para de esa manera tener cubiertos la máxima cantidad de zonas críticas. Nuestro rol principal es tomar decisiones estratégicas que nos permitan salvar vidas.

— En el escenario en que El Niño genere la pérdida de cultivos, ¿cuáles son las medidas que implementará el gobernó frente al encarecimiento de ciertos alimentos?

A ver, todavía no estamos en ese escenario. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para no llegar a ese escenario. Sin embargo, es importante explicarle a la población que, en caso los precios de los alimentos suban, porque haya una menor disponibilidad o porque hay algún quiebre en la cadena logística o desborde, nuestra labor es evitar que eso se dé. Y si se da, vamos a dar ayuda directa a los agricultores, tenemos un seguro agrario, ahí vamos a poner maquinarias de manera estratégica para que puedan recuperar rápidamente la conectividad. Y con INDECI y el sector privado vamos a trabajar lo referido a la ayuda humanitaria correspondiente para atender a los posibles damnificados.

“Nuestro rol principal es tomar decisiones estratégicas que nos permitan salvar vidas”, afirmó Vinelli. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

— ¿Cuáles son los alimentos que pueden escasear? En El Niño de 2017 no hubo limón.

El limón será uno de ellos, porque viene de la parte norte, específicamente, que es donde se pueden presentar las lluvias. Pero, como te digo, estamos haciendo el esfuerzo máximo para que eso no suceda y en caso pase tener la ayuda correspondiente para los agricultores y las familias damnificadas.

— ¿Cuál es el peor escenario que ha avizorado el gobierno?

Ha salido un comunicado del ENFEN donde señala que el fenómeno de El Niño será extraordinario y eso implica que puede presentarse abundante lluvia y déficit hídrico en la parte andina del país. Nuestro compromiso es primero defender la vida de las personas, después los hogares, luego la infraestructura pública y, por último, la infraestructura privada. Tenemos varios modelos de impacto [del FEN] que se están analizando y próximamente los vamos a ir presentando. Ahora estamos enfocados en la limpieza de los ríos.

— La presidenta Fujimori estimó que esta semana se aprobaría el proyecto de solicitud de facultades para legislar, pero aún el Consejo de Ministros no ha abordado el texto final. ¿Qué es lo que falta? ¿Por dónde pasa el entrampamiento?

Estamos revisando el texto final. Lo que sucede es que tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, donde señala que tenemos que ser muy específicos con las normas que se van a querer plantear [por medio] de la delegación de facultades. Entonces, se está revisando punto por punto esos elementos para ser revisados por el consejo y, posteriormente, lo enviaremos al Congreso. Vale recordar que el Legislativo ya ha constituido sus comisiones, así que ya están listos para poder hacer la revisión.

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— ¿Es cierto que el bloque referido a los derechos labores generó discrepancias al interior del Gabinete?

No, no, no sucede nada. Está muy alejado de la realidad.

— ¿Y cuándo presentarían el pedido de delegación de facultades?

Espero que en los próximos días, que se termine la revisión en los próximos días. Estamos trabajando 24/7 para eso y una vez aprobado se envía inmediatamente al Congreso. Falta hacer unas precisiones.

— En los últimos días, el ministro de Salud ha mostrado la situación en la que recibió su sector: medicamentos vencidos, ambulancias sin utilizar porque no gestionaron la placa de rodaje, entre otros. Usted fue jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular. ¿Puede hacer un balance sobre cómo encontraron el Estado de parte de los gobiernos de Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar?

Sí, la presidenta ya lo mencionó. Hemos encontrado un Estado en situación catastrófica. No nos han dejado dinero, dejaron apenas S/1,000 millones en el fondo de contingencia, un Estado grande, muy lento en la toma de decisiones, tanto que no había ni siquiera un plan para atender el fenómeno de El Niño […] En Agricultura, hemos encontrado 35 obras paralizadas por S/140 millones. Pero, ya estamos a 15 días del nuevo gobierno. La presidenta nos ha solicitado que empecemos desde el día 1 a tomar decisiones para destrabar los proyectos y darles solución a los problemas. Así que ya estamos “montados en el caballo” y nos toca resolver todos estos problemas para atender de la manera más eficiente y eficaz a la población.

— Y, además, de obras paralizadas, ¿usted ha encontrado actos de presunta corrupción en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego?

Acá es importante recalcar lo siguiente: la comisión de transferencia no es una auditoría, como la hace la contraloría o algún auditor. La comisión de transferencia es una comisión que recibe información sobre la situación del Estado, la ejecución presupuestal, el estado de los contratos, de las obras, entre otras […] No obstante, cada ministro está haciendo la evaluación correspondiente y está presentando las observaciones y denuncias.

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— ¿Para usted amerita que el gobierno solicite a la contraloría una auditoría del quinquenio anterior?

Cada sector está haciendo [su evaluación].

— ¿Y en su caso?

Nosotros estamos haciendo los pedidos en algunos hechos específicos que vamos encontrando.

— ¿De auditoría a la contraloría?

Exactamente, así es. Es lo correcto, para que ellos hagan esa labor. La comisión de transferencia no tiene esa función.

— La presidenta Fujimori calificó como “catastrófico” la herencia que le dejaron en el Estado. ¿Entonces, por qué el gobierno ha nombrado y mantenido a funcionarios de los gobiernos del último quinquenio que tanto han cuestionado?

A ver, el funcionario público es un funcionario de larga trayectoria, no es un funcionario de la noche a la mañana. Y hay cosas que entiendo que se tienen en los sectores que mantener, como la operatividad para poder continuar mientras vas evaluando y rompiendo algunas barreras burocráticas. Recordemos que una transición de gobierno no significa la salida de 1.6 millones de trabajadores del Estado e ingresan 1,6 millones de nuevos trabajadores. Eso no es la lógica y no debería ser la lógica tampoco si queremos volver eficientes los gobiernos en el país. Entonces, si es que existen [funcionarios de gobiernos anteriores], básicamente cumplen ese rol de mantener la operatividad del funcionamiento del Estado.

— La presidenta Fujimori ha pedido “paciencia” y ha referido que en 15 días no se pueden dar resultados en seguridad. Pero la ola criminal aún continúa extorsionando y asesinando. ¿Por qué no se ha detallado el plan de seguridad? ¿No pueden adoptar ninguna de las medidas expuestas en campaña sin facultades legislativas?

Sí, acá es importante señalar que estamos a poco más de 15 días del gobierno, destrabando y ejecutando muchas cosas, como el tema del fenómeno de El Niño. De igual manera en los otros temas de seguridad y de simplificación administrativa. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario ha sido el primero que se ha declarado en reorganización y también a la Autoridad Nacional del Agua. Los otros sectores van a ir sacando sus propias medidas en los siguientes días o semanas.

Hay asuntos que, efectivamente, tienen que ver con las facultades. Si queremos meter a las Fuerzas Armadas a [dirigir y administrar] las cárceles necesitamos sacar un nuevo marco normativo. Por eso, le vamos a solicitar al Legislativo que nos den las facultades para poder hacerlo. Si queremos atacar a las bandas criminales en específico, hay que denominarlas grupos hostiles, y eso también necesita una modificación de la norma. Después hay otras acciones como los patrullajes y rastrillajes que la Policía Nacional está implementando.

— Según la última encuesta de Datum para El Comercio, el gobierno inicia con un 60% de aprobación. ¿Cómo interpreta esta cifra? ¿Qué medidas adoptarán para que no quede como una foto de comienzo de gestión? La ciudadanía pide resultados inmediatos.

Sí, lo tomamos con mucha humildad y lo que hace es renovar la confianza para redoblar los esfuerzos de todos los ministros y funcionarios públicos para atender la necesidad que la población está buscando. ¿Qué vamos a hacer? Acelerar los procesos y la atención de la emergencia de El Niño, la simplificación para que los trámites sean más ágiles y devolverle a la población la confianza, la libertad y la seguridad. Toca seguir trabajando con mayor fuerza para mantener esa confianza.

— En el borrador de la solicitud de facultades para legislar había medidas orientadas a eliminar y/o fusionar oficinas. ¿Esto implica a la larga reducir el número de ministerios?

[La reducción de ministerios] no está en nuestro plan de gobierno. A lo que se refiere es que hay que tomar decisiones más rápido y esto implica algún tipo de modificación. En nuestra de campaña estaba crear el PRONAMACHS (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos) y para ello necesito que el Congreso me dé la facultad para su constitución. También estaba el PRONAA en el MIDIS. Y hay medidas para que el IPD pase a la PCM. Son medidas que están en el plan de gobierno y necesitamos autorización del Legislativo para ponerlo en un decreto legislativo e implementar los compromisos asumidos.

— Entonces, ¿no habrá fusión o eliminación de ministerios?

Puede revisar el plan de gobierno de Fuerza Popular, no dice nada de eso.