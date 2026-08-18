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Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, asumió hace unos días la conducción de la Comisión Nacional para atender el Fenómeno de El Niño, que se instaló el último fin de semana. El economista afirmó que el tiempo para realizar obras de prevención ya pasó y que lo que corresponde es que el país se prepare para “el impacto” del FEN.

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