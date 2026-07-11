Incluso, participó en el debate técnico, tomando el tema de desarrollo agrario y medio ambiente frente a César Guarniz de JP. Era, sin duda alguna, su tema, pues ha trabajado la mitad de sus 43 años en el sector agrario, en el privado y también en el público. Volveremos sobre eso.

El silencio del partido, ni respetuoso ni entusiasta, es comprensible. Ha de llamar la atención, a tanto dirigente y activista naranja que se deslomó en varias campañas, que un técnico ajeno a los rigores partidarios, sea nombrado jefe del plan de gobierno primero; y, ahora, jefe de la transferencia de 18 ministerios y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Marco Vinelli inició este lunes las coordinaciones de transferencia con el primer ministro del gobierno saliente, Luis Arroyo (Foto: PCM)

En realidad, Vinelli sí se deslomó, aunque por menos tiempo y con intermitencia. En el 2021 participó en el plan de gobierno, haciéndose cargo solo del capítulo agrario.

Tras la derrota, se dedicó a su empresa agroexportadora Allpu y a sus responsabilidades académicas en Esan, hasta que en septiembre del 2025, Keiko le pidió encargarse de todo el plan de gobierno.

El outsider técnico de Fuerza Popular está en el candelero porque ha recibido un encargo que suena más político que otra cosa.

Lo encargaron de un plan entero, ahora lo encargan de una transferencia entera y, posiblemente, se encargará de un ministerio que demanda gestos políticos: en el Perú, la agroexportación de éxito y gran escala, convive con la agricultura familiar de subsistencia que, en muchas zonas, no tiene ni vías carrozables para llevar sus productos al mercado.

Marco Antonio Vinelli participó en el debate de técnicos que se realizó en mayo, antes de la segunda vuelta. Fue el representante de Fuerza Popular para los temas de agricultura y medio ambiente.

Un experto en el agro con aprendizaje político es lo que buscan para lidiar con eso. Pero no especulemos más. Solo digamos que está voceado y dispuesto. No es el primer caso de jales de este tipo: ‘Nano’ Guerra García respecto de la promoción de MYPES y Úrsula Letona respecto de reforma del estado, lo fueron, pero entonces FP no tenía ministerios para darles.

Café pasado

Marco Vinelli no habla como político, ni suena muy técnico, a pesar de que ya les dije que lo es. Estudió economía en la Universidad de San Marcos a la que siguió un MBA en Esan. Trabajó algunos años en el aparato del Midagri (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), en los entes de Agro Ideas y Agro Rural. De este último salió con algunas investigaciones, de las que una, por delito contra la administración pública, continúa abierta en el Ministerio Público.

Necesitaba información sobre cómo entabló su relación con el fujimorismo, y lo llamé para que me lo cuente. Marco, como político en ciernes que ya es, repasa su biografía poniendo el acento en su origen regional emprendedor -nació en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios- y en el hecho de que estudió primaria y secundaria en colegios públicos.

Sus dos padres nacieron en la región, él en un pueblo brasilero del estado brasilero de Acre, cerca de la frontera; ella en Madre de Dios. Su abuelo paterno vino de Italia a Chile y recorrió el Perú antes de recalar en la Amazonía.

“En Puerto Maldonado, mis padres tenían una cafetería, junto a donde vivíamos. Recuerdo en la casa un retrato grande del presidente Fujimori. Esa es mi primera relación con el fujimorismo, si se puede decir así. Muchos años después, cuando estaba en Agro Ideas y necesitábamos un taller con un experto en temas tributarios, contratamos a ‘Miki’ Torres [actual vicepresidente electo]. Fue algo muy corto pero nos hicimos buenos amigos. Él fue el nexo”, me cuenta Marco sobre la relación que ha replanteado su carrera.

Miguel Torres, segundo vicepresidente electo, fue el nexo” de Marco Vinelli, según revela Fernando Vivas en su crónica.(Foto: Captura YouTube)

La transferencia se lleva sin sobresaltos. La propia Keiko lo dijo cuando la visitó José María Balcázar. Nada que ver con Colombia, donde el electo Abelardo de la Espriella ha suspendido lo que ellos llaman ‘el empalme’.

Vinelli tiene que preparar un informe que ha de estar listo alrededor del 25 de julio. Por supuesto, intenté que me soltara algún nombre del gabinete, pero no suelta ni el suyo, que bastante voceado está.

Podría decirse, si comparamos a Vinelli con otros cuadros del fujimorismo que han padecido tres derrotas en segundas vueltas, que Marco llega con buen timing. Se enganchó por un corto periodo en el 2021 y ahora asume encargos importantes cuando la suerte y el poder les sonríe. Así es el carrusel de la política para los outsiders de la tecnocracia. El jueves, en un encuentro con la prensa, le preguntaron a Keiko por la investigación de Vinelli y dijo que era común que ello pase a funcionarios y que le reiteraba su ‘total confianza’. El flamante tecnócrata político fue ratificado.