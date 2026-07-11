00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No es afiliado a Fuerza Popular, pero se ganó la confianza total de Keiko y el silencio del partido, cuando, poco a poco, casi sin darse cuenta, se convirtió en vocero en el último tramo de la campaña.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.