No se trata de la primera vez que la parlamentaria protagoniza una controversia. Aquí un repaso de estos momentos.

Sale en defensa de la 'camarada Vilma' Julio 2023

En declaraciones a la prensa desde el Parlamento, la congresista María Agüero (Perú Libre) salió en defensa de la ‘camarada Vilma’.

La integrante de la bancada del lápiz indicó que no le parece que se le atribuya el término “camarada” a la vocera de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem hasta que se compruebe que es integrante de la organización terrorista.

“No me parece el término camarada, es más al almirante Montoya que es congresista le digo ‘camarada Montoya’ porque ellos también lo utilizan”, expresó.

“[Es] presunta terrorista. Para que deje de ser presunta, quien tendría que cumplir su función, que la cumpla y cuando se pruebe que es terrorista, que termine donde debe de terminar un terrorista. Mientras sea presunta, cómo van a mancillar el nombre de quien fue”, agregó.

Agüero subrayó que no conoce a la ‘camarada Vilma’, pero que se identifica con sus demandas de agua y luz para la población.

“Ni siquiera la conozco. [Sobre el mensaje de la camarada Vilma] Eso es lo que grito a voz en cuello cuando tengo la oportunidad aquí en el Congreso”, aseveró.

Como se recuerda, la ‘camarada Vilma’ lanzó un mensaje donde insta a los remanentes de Sendero Luminoso del Vraem a participar en las protestas en Lima previstas para el próximo 19 de julio.

“Por tanto, tomar Lima, tomar las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos, los anexos, controlarlo hasta Lima, el agua, la luz, las carreteras, los puentes y demás”, indicó en un video.

Además… ¿Quién es la 'camarada Vilma'? En julio del 2021, tras el asesinato de 16 personas en el distrito del Vizcatán del Ene (Pangoa, Junín), El Comercio informó que ‘Vilma’, identificada como Florabel Vargas Figueroa, es una dirigente senderista que ha ido escalando en los últimos años. Actualmente, estaría asumiendo el mando político como miembro titular del comité central. Una estructura tentativa de la cúpula terrorista estaría encabezada por ‘José' y, junto a él, como mando militar, estaría ‘Antonio’. En un segundo nivel, se encontraría ‘Olga’ y, por debajo de ella, ‘Vilma’.

Revelan que estaciona auto de su hermano en el Congreso Junio 2023

En junio, el programa “Contracorriente” señaló que la parlamentaria de Perú Libre utiliza el estacionamiento del Poder Legislativo para guardar el auto de su hermano.

Según informó el programa dominical, la moderna camioneta de Lázaro Agüero Gutiérrez, familiar de la legisladora, lleva estacionada varios meses en la cochera del Congreso.

Posteriormente, María Agüero protagonizó un altercado con la reportera a cargo del informe. Incluso pidió que la policía detenga a la periodista por supuestamente haber ingresado a su domicilio sin permiso.

Afirma que el atentado en las Torres Gemelas no lo perpetró Al Qaeda, sino George Bush Febrero 2023

La congresista María Agüero (Perú Libre) afirmó, en febrero, que el atentado en las Torres Gemelas, ocurrido en septiembre del 2001, no lo hizo la organización terrorista Al Qaeda, sino el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush.

En declaraciones a Canal N, indicó que las “pruebas” de ese hecho “ya salieron a la luz” en Estados Unidos, aunque no mencionó en ningún momento de cuáles se trataba.

“[Los atentados de] las Torres Gemelas no lo hicieron los terroristas de no sé dónde (Al Qaeda). Eso lo hizo [George] Bush, con nombre propio, y las pruebas ya salieron a la luz en Estados Unidos”, expresó.

“Tienen sus proyecciones a 50 y 100 años, saben dónde están los recursos naturales que ellos necesitan”, añadió la parlamentaria, que también hizo mención a la invasión de Irak, ordenada por George Bush en el 2003.

“La política peruana no está aislada de nadie y aquí todos sabemos que hay intereses de imperios. Él siguió la línea del neoliberalismo, que es la que siguieron todos los gobiernos que nos antecedieron”, manifestó.

"El sueldo no me alcanza" Septiembre 2021

En septiembre de 2021, Agüero afirmó - en diálogo con radio Yaraví- que su sueldo como legisladora (S/ 15.600) no le alcanza. “El sueldo no me alcanza por todo el compromiso de mi despacho”, expresó.

“Yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima siempre ha sido cara y si uno quiere realmente trabajar, realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro”, expresó a Radio Yaraví.

“El costo de Lima es caro, si queremos hacer buena gestión, si queremos representar a los lugares alejados, creo que a mí me va a costar más que el sueldo que recibo”, agregó.

Posteriormente, a través de un documento publicado en Twitter, refirió que sus declaraciones “no transmitieron adecuadamente” su pensamiento respecto al tema y lamentó “profundamente” el malestar que han ocasionado las mismas.

No obstante, meses después se volvió a quejar de su sueldo, esta vez durante una intervención en el pleno del Congreso.

“Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó en marzo de 2022.

¿Quién es María Agüero?

María Agüero Gutiérrez, de 56 años, es representante de la región Arequipa. Llegó al Congreso con 29,293 votos.

De acuerdo con la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, estudió Educación en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, pero no culminó la carrera.

Asimismo, es vicepresidenta de la inmobiliaria estadounidense ABC Builder’s Company, Inc. Asimismo, declaró tener dos casas en el país norteamericano.

En el Poder Legislativo, ostenta los cargos de vicepresidenta de la Comisión de Ética y secretaria de la Comisión de Comercio Exterior. Asimismo, integra la Comisión de la Mujer.

Agüero es una de las parlamentarias que votó a favor de blindar Magaly Ruiz, Rosio Torres y Heidy Juárez, denunciadas por el presunto recorte de salarios de sus trabajadores.