Solo dos bancadas del Congreso respaldarán, hasta el momento, la moción de censura presentada contra la presidenta del legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), por las declaraciones en contra de la legitimidad de Pedro Castillo que habría brindado ante diputados españoles. La iniciativa, ingresada por el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre), obtuvo ayer la adhesión de Juntos por el Perú. Por el contrario, congresistas y voceros de seis de los nueve bloques que componen el Parlamento han rechazado este martes un posible apoyo a la moción.

Se trata de las bancadas de Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Podemos Perú y Acción Popular.

José Jerí, vocero de Somos Perú, dijo a El Comercio que no apoyarán esta moción de censura porque consideran que “las declaraciones de congresistas extranjeros vistas a la fecha no motivan y generan una real convicción para una censura . No podemos caer en juegos de políticos extranjeros y generar ruido político absurdo e innecesario. Somos Perú no se presta para esos juegos”.

Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, comentó a este Diario que se trata de una moción “basada en un rumor y un trascendido” que fue aclarado por Cancillería. “Es una interferencia de una diputada española en nuestra política interna [en referencia a la diputada Noemí Villagrasa]. Aquellos que hablaban de gobernabilidad lo único que hacen con esto es agudizar nuevamente las tensiones”.

Asimismo, el congresista Eduardo Salhuana, vocero de APP; y Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, agregaron que no respaldarán la moción y que apoyarán a Alva. “La información no es cierta”, agregó Montoya. El congresista Carlos Anderson, integrante de la bancada de Podemos Perú, expresó que “sencillamente es una canallada” la moción de censura presentada por Bermejo. “Hay temas que son clarísimos de sombras de corrupción alrededor del presidente que están tratando de desviar la atención con una cosa tan ridícula, realmente”, agregó en diálogo con RPP Noticias.

Desde Acción Popular, el bloque de Alva, el vocero alterno José Arriola expresó que “el apoyo de la bancada va a ser total a María del Carmen”. Agregó que “no hay ninguna prueba fehaciente, definitiva, objetiva y concreta en relación a lo que pueda haber expresado”. Informó que esta tarde el grupo se reunirá y uno de los puntos de la agenda será abordar la visita de la presidenta del Congreso a España. Sin embargo, Arriola dijo que ayer se comunicó con ella y conversaron sobre su participación en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de España.

“Hoy tenemos reunión, ella va a estar presente. Yo hablé con ella ayer personalmente. Ella es frontal, ella me dijo: ‘¿tú crees que voy a ser tonta, esas fueron sus palabras, crees que voy a ser tonta de ir a otro país a hablar algo en contra del Perú sabiendo la posición que tengo, que se puede convertir en viral y me van a querer hacer leña? No, pues’”, comentó.

La congresista Silvana Robles, vocera alterna de Perú Libre, consideró que sí hay motivos para que la moción de censura contra Alva sea aprobada, “pero también habría que esperar lo solicitado por la Cancillería peruana hacia el gobierno español sobre los audios o videos que puedan existir por lo vertido por la presidenta del Congreso. De lo contrario, hasta se podría decir que estamos hablando sobre supuestos a pesar de que hay dos versiones de dos diputados de España que afirman lo vertido”.

Reiteró que debe se debe tener contar con la fuente “donde exista una prueba fehaciente. Los únicos que pueden otorgar ello es España y a ello yo preferiría esperar para dar un veredicto”. Indicó que su despacho también ha solicitado a la Cancillería peruana evidencias de lo ocurrido.

La bancada de Juntos por el Perú envió el lunes un comunicado al oficial mayor del Congreso expresando que Alva “lejos de actuar con transparencia e imparcialidad en sus actos, muestra de forma reiterada una voluntad de desconocer la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo”.

La agenda del pleno del Congreso incluyó para este jueves la votación de la moción de censura contra María del Carmen Alva. Según el reglamento del Congreso, las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor por un tiempo no mayor de cinco minutos, y los grupos opositores tienen un minuto cada uno con un máximo de cinco minutos entre todos. Su admisión a debate requiere el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles ; salvo disposición constitucional diferente.

El último viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló que Alva, durante su visita a España y en una reunión que sostuvo el 2 de diciembre con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de ese país, tuvo expresiones que ponían en cuestión la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo. Ahí, habría solicitado un pronunciamiento en el que se diga que el Perú había sido “capturado por el comunismo”. Según fuentes citadas por la agencia EFE, en la reunión se dijo que existe un “gobierno de incultos” y que se estaría preparando un “autogolpe”.

Estas expresiones generaron la respuesta de diputados que integran esta comisión. Aunque no reveló detalles de los términos usados por Alva, el diputado Antón Gómez-Reino (Podemos) dijo el último viernes que “fue impactante, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y gobierno de su propio país. Eso es algo inaudito”, declaró al programa Cara a Cara.

Un día después de la visita de Alva al congreso español, Antón-Reino presentó una propuesta no de ley (moción) “para que se respete la voluntad popular ante los intentos de desestabilizar” al gobierno de Pedro Castillo, y que está agendada para este jueves 16 de diciembre (9:30 a.m. hora Perú) en la Comisión de Asuntos Exteriores.

El citado semanario recogió las declaraciones de la diputada Noemí Villagrasa (PSOE), quien dijo que se sentían “muy violentos con el tono que traía la presidenta del Congreso de Perú. Nunca nos habíamos visto una tesitura tal ni con países no democráticos. Siempre las reuniones entre parlamentos se dan en términos de cooperación, de colaboración. Nunca nos habíamos visto en una situación tal”.

El último lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazó por mayoría citar virtualmente a los diputados españoles Antón Gómez Reina y Noemí Villagrasa, entre otros, para que se esclarezca lo ocurrido en la sesión donde participó María del Carmen Alva en su visita a España.

