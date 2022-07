La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, dijo que el Gobierno habla del cierre del Parlamento “desde el primer día” y que, como respuesta, su institución no ha hecho más que “defender su fuero”.

Sus palabras se dieron en el marco de su visita a Piura, en donde participó de la ceremonia y develación de placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República.

“En el Congreso decía el alcalde que se habla de vacancia. Alcalde, yo le podría decir que en el Ejecutivo se habla de cierre del Congreso desde el primer día, lo que hizo el Congreso es defender su fuero”, afirmó.

“Las voces no vienen de vacancia del Congreso, las voces vienen del cierre del Congreso no solo del Ejecutivo sino de las bancada oficialistas que piden la palabra en el pleno y dicen que no se trabaja y que hay que cerrar el Congreso, serán ellos los que no trabajan”, refirió.

En esa línea, Alva Prieto destacó que el Parlamento no promueve ningún tipo de discriminación. “Nuestra frase es un ‘Congreso para todos’ sin excepción a nivel nacional: Lima y regiones unidos, blancos e indios, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases”, afirmó la titular del Congreso.

Minutos después, lamentó la comparación que hizo el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, entre las rondas campesinas.

“Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler. A mí del premier ya no puedo esperar nada. Yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si no lo hace, no sé qué espera el presidente para pedirle al renuncia”, expresó.