La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que no pidió en ningún momento de su visita a España que los parlamentarios de dicho país emitan algún pronunciamiento contra el gobierno de Pedro Castillo en el Perú o que haya calificado al presidente de la República como carente de legitimidad.

“Es totalmente falso que yo haya solicitado alguna mención contra el Gobierno del presidente Castillo. Eso es inconcebible porque no aceptamos que nadie venga a decirnos qué política tenemos que aprobar. Jamás pediríamos una intervención de internacionales sobre nuestra política nacional”, dijo este sábado 11 de diciembre a RPP.

Según un informe de ‘Hildebrandt en sus trece’, en su reciente viaje a España, Alva Prieto habría exigido a los disputados de ese país “que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”. Esto, citando una grabación de la diputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Noemí Villagrasa.

El diputado Antón Gómez-Reino, del partido Podemos, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España, manifestó sin precisar las palabras exactas que usó la presidenta del Parlamento peruano, que Alva dio una declaración “realmente impactante” y poco “habitual” sobre el mandatario Pedro Castillo.

“De lo que ha sucedido en esa reunión, evidentemente por la cortesía de diplomacia parlamentaria no voy a revelar lo que se dijo allí, pero sí puedo decir que la verdad fue realmente impactante [...] De ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, que puede ser la presidenta de una cámara, vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Creo que es algo inaudito. En mi experiencia, no es algo habitual”, expresó a TV Perú este viernes.

Acusa que es una maniobra de la izquierda

Ante estas versiones, María del Carmen Alva dijo que se trataría de una “maniobra burda” de parte de sectores de izquierda extrema y sus aliados de España para afectar la labor del Congreso en tender puentes con el Ejecutivo.

“Creo que esto es una maniobra burda de un grupo de congresistas extremistas de izquierda que están tratando, con sus aliados de España y Perú, desestabilizar la gobernabilidad en el Perú”, comentó.

La legisladora del partido Acción Popular detalló que no se grabó la reunión que sostuvieron con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de España porque fue “amical” e informal.

“Pero no hemos estado solos. Hay muchos diputados de España que están dando su manifestación diciendo que esto no fue así y también la Cancillería que representa al Estado peruano estuvo presente y saben muy bien y han dicho que no es cierto lo que Hildebrandt en sus trece ha puesto en la noticia”, aseveró.

Alva Prieto consideró, en esa línea, que la moción de censura presentada por Guillermo Bermejo (Perú Libre) en su contra por estas versiones desde España es un “tema político” para aprovechar la coyuntura. “No tiene ni pies ni cabeza”, evaluó la titular del Legislativo.

