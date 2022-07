La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), defendió la condecoración al extitular de este poder del Estado Manuel Merino en una ceremonia que se realizó el último 21 de julio.

En dicho evento también fueron condecorados los expresidentes del Parlamento Pedro Olaechea y Luis Galarreta, de Fuerza Popular, así como otras personalidades. En ese sentido, Alva aseguró que el reconocimiento a ellos no fue por su labor, sino solo por el cargo que ocuparon.

“Nadie está condecorando ni a Olaechea, ni a Galarreta, ni a Merino por la labor excepcional o por algo específico, no. Es por ser expresidente. Cuando yo termine [mi gestión] también pondrán mi cuadro y me darán esa medalla”, indicó Alva a RPP.

Seguidamente, la legisladora resaltó que hay diferencia entre las condecoraciones que brinda el Congreso a los profesionales por su trayectoria y los reconocimientos a quienes estuvieron al mando de dicho poder del Estado. Del mismo modo, mencionó que no tiene nada que ver el hecho de que Merino de Lama haya sido jefe de Estado.

“Hay que separar las condecoraciones que hemos tenido por trayectoria profesional (…) de la medalla que se les ha dado a los expresidentes del Congreso, que siempre se da cuando terminan su mandato. Se les pone el cuadro y se les da esa medalla que es la condecoración del Congreso, no si hizo o no una mala gestión. No tiene nada que ver que Manuel Merino haya sido presidente de la República por cinco días”, sostuvo.

María del Carmen Alva

Asimismo, María del Carmen Alva aclaró que dejó para el final de su gestión como presidenta del Congreso develar los cuadros de exparlamentarios como Manuel Merino y Daniel Salaverry.

“Yo dejé para el final los temas administrativos y protocolares. Uno era poner los cuadros que estaban pendientes de Víctor Isla, Ana María Solorzano, Manuel Merino y Daniel Salaverry”, mencionó.