La parlamentaria María Elena Foronda (Frente Amplio) emitió un pronunciamiento en el cual volvió a defender la contratación de Nancy Madrid Bonilla, condenada por el delito de terrorismo por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), como asistente en su despacho parlamentario.

La legisladora aseveró que la contratación de Madrid Bonilla se debió “al lamentable desacierto” de confiar “solo en la evaluación formal del Congreso”.

“La contratación de la mencionada asistente ha significado un lamentable desacierto al confiar solo en la evaluación formal por parte del Congreso de la República. Por esta razón, en la fecha, se ha procedido a terminar el vínculo laboral con la citada trabajadora”, se lee en el comunicado.

Distinta postura tuvo en la mañana cuando señaló que su despacho le aceptó la renuncia a Nancy Madrid porque tras la denuncia ella le señaló que ya “no podía seguir trabajando” en el Parlamento.

“La señora Nancy Madrid me dijo que ante todas estas patrañas que se han difundido no podía seguir trabajando. Yo he presentado una carta donde se señala que la señora ya no trabaja para mi despacho”, remarcó.

Foronda también dijo “entender y valorar” el trabajo periodístico; no obstante, acusó una campaña en su contra para “debilitar la decidida fiscalización” del Frente Amplio en casos de corrupción.

Finalmente, la congresista concluyó su comunicado subrayando su respeto a los principios “democráticos, ambientalistas y humanistas”.