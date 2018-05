El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, consideró hoy que la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda “merece 120 días de suspensión” por haber contratado a Nancy Madrid Bonilla, condenada por el delito de terrorismo por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), como asistente en su despacho parlamentario.

En diálogo con El Comercio, Becerril indicó que si la Comisión de Ética no abre investigación de oficio en contra de Foronda, una vez que el grupo sea reactivado, él presentará la denuncia.

“Espero que la Comisión de Ética ante la gravedad de estos hechos de mutuo propio inicie una investigación y si no lo hace, yo la voy a denunciar. Para mí se merece sus 120 días de suspensión, porque ella [Foronda] seguramente dirá que no procede una acusación constitucional porque no ha infringido la Constitución, pero hay que evaluarlo”, refirió.

El parlamentario fujimorista indicó que el hecho de que Foronda haya retirado de su despacho a Madrid Bonilla, tras la denuncia de “Panorama”, demuestra la “irresponsabilidad y culpabilidad” de la congresista de izquierda.

“¿No daña la imagen del Parlamento tener a condenados por terrorismo como asesores de confianza? Hay que analizar la votación de la gente del Frente Amplio en el proyecto para que los sentenciados por terrorismo no puedan acceder al sector público. Casi todos ellos se han ausentado y dos votaron en contra”, expresó.

Héctor Becerril indicó que el Frente Amplio y otros grupos de izquierda "le hacen el juego al terrorismo".

De acuerdo al programa “Panorama”, Madrid Bonilla, fue detenida y acusada de haber alquilado una vivienda para las llamadas “cárceles del pueblo” del MRTA, donde recluía a empresarios secuestrados. Fue presentada junto a Peter Cárdenas Shulte, cabecilla emerretista.

El Poder Judicial la condenó a 18 años de prisión por el delito de terrorismo, en el grado de filiación y al pago de una reparación civil de 10 mil soles. Recuperó su libertad el 2007, tras haber cumplido su condena.

De otro lado, el portavoz alterno de Fuerza Popular indicó que tiene la seguridad de que su bancada continuará al frente de la Mesa Directiva del Congreso.

“La elección de la Mesa Directiva se define en los últimos cinco días y tengo la absoluta seguridad que muchos de estos que salen a decir que Fuerza Popular no debe participar, son gente que quieren presionar buscando la primera vicepresidencia, nosotros vamos a insistir en presidir el Congreso, nos corresponde democráticamente”, acotó.