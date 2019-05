Foronda sobre posible sanción de 60 días: No he cometido ninguna falta ética Congresista del Frente Amplio dijo que informe de la Comisión de Ética tiene varias "inconsistencias" y no precisa las infracciones.

María Elena Foronda expuso sus alegatos de defensa durante el pleno de hoy. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)