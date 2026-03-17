El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a María Cuadros Espinoza como nueva ministro de Educación (Minedu). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.

De esta manera, Cuadros Espinoza formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Luis Arroyo, quien hasta hace poco se desempeñaba como titular del sector Defensa.

La nueva titular del Ministerio de Educación (Minedu) reemplaza en el cargo a Erfurt Manuel Castillo Vera, quien se desempeñaba como ministro desde el último 24 de febrero.

María Esther Cuadros Espinoza se ha desarrollado recientemente como Directora General de la Dirección General de Desarrollo Docente, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del Minedu.

Durante su gestión como viceministra, Cuadros Espinoza desempeñó diversas funciones de alta dirección. En diciembre de 2025, asumió de manera encargada la Dirección Ejecutiva del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), así como del Programa para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico-Productiva a Nivel Nacional (PMESTP).