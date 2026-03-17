Resumen

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Su designación forma parte de los recientes cambios en el gabinete ministerial dispuestos por el Ejecutivo.
Su designación forma parte de los recientes cambios en el gabinete ministerial dispuestos por el Ejecutivo.
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a María Cuadros Espinoza como nueva ministro de Educación (Minedu). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.

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