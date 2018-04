Marianella Ledesma dice que espera que fallo del TC se revierta

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma criticó la sentencia que emitió el colegiado en mayoría y que revoca la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial en contra del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes son investigados por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos por el Caso Odebrecht.

“Yo tengo la esperanza de que en algún momento esto [el fallo] pueda revertirse y, lamentablemente, este no es un caso aislado, esta es una jurisprudencia persuasiva en la que se le está diciendo a los jueces del Poder Judicial cómo piensa el Tribunal Constitucional en su interpretación de las prisiones preventivas y cómo va a comportarse de aquí en adelante, por supuesto la mayoría”, dijo en el programa “Panorama”.

Ledesma, quien se opone a la liberación de Humala y Heredia, también cuestionó que el fallo de la mayoría del TC establezca que los jueces ahora deberán evaluar todos los elementos, tanto de la fiscalía como de la defensa, antes de decidir si dicta o no una medida de prisión preventiva.

También aclaró que el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó en primera instancia la cárcel preventiva del ex presidente y de la ex primera dama, sí analizó las pruebas mostradas por los abogados de estos.

“El juez valoró los 15 medios de prueba [de la defensa], no es que valoró solo lo que dice el fiscal, valoró las pruebas de los Humala”, remarcó.

Además, Marianella Ledesma indicó que los audios interceptados legalmente al entorno del ex mandatario podían ser usados sin necesidad de una audiencia de reconocimiento de voz. Esta grabaciones, de acuerdo a la fiscalía, probarían que el nacionalista pagó para que los testigos del Caso Madre Mía cambien su versión a su favor.

“Yo me pregunto, ¿entonces cuando uno tiene que ofrecer un audio tiene antes de ir a la detención [del implicado], tengo que pasar por el reconocimiento del que aparece en el audio? Primero no sé si irá o no [a la diligencia]. Y no se le puede obligar a un imputado a realizar una prueba de voz, la propia jurisprudencia de la Sala Penal Nacional lo dice”, subrayó.

La magistrada del TC señaló que Nadine Heredia, al intentar cambiar su grafía, tuvo “una conducta de obstrucción y engaño” hacia el sistema de justicia. “Eso no es nada para la mayoría del tribunal”, cuestionó.

Para finalizar, Marianella Ledesma consideró grave que el colegiado, en su sentencia, haya dicho que no es causal para proceder a una prisión preventiva que los investigados pertenezcan a una presunta organización criminal a pesar de que Código Procesal Penal lo cuenta como un hecho de magnitud.