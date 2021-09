La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, exhortó al Congreso que elija a los nuevos integrantes de esta institución según sus atribuciones y en el más breve plazo posible.

“Es una tarea del Congreso que esperamos cumpla lo más pronto posible. Preferiría no opinar (sobre el proceso), lo único que sí insto es que el Congreso cumpla con sus atribuciones”, comentó ante la prensa.

Ledesma, junto a otros magistrados del TC y funcionarios, participó esta mañana en una ceremonia en homenaje al fallecido Carlos Ramos Núñez, quien perdió la vida este martes a los 61 años.

Sin Ramos Núñez en el pleno del Tribunal Constitucional, son seis los magistrados que permanecen en sus respectivos cargos, de los cuales cinco cuentan con mandato vencido a la espera de que el Poder Legislativo concluya con el proceso para seleccionar y designar a sus reemplazantes.

En otro momento, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña hizo un llamado similar al Parlamento, tras recordar que los tres últimos congresos han intentado sin éxito nombrar a sus reemplazantes.

“Eso no depende de nosotros (la designación), es un problema para nosotros. El artículo 10 de la Ley Orgánica señala que si dejamos el cargo somos responsables administrativos en el ámbito penal por lo que puede pasar, no tenemos proyecto de vida porque no sabemos si en un año, dos meses o dos días nos cambian”, indicó el tribuno.

En esa línea, solicitó al Congreso que elija lo más pronto posible a los seis nuevos magistrados “con transparencia, privilegiando a los que tengan la mejor calidad para ejercer el cargo con imparcialidad, independencia, compromiso con los valores democráticos y sentido de protección a los más vulnerables”.

La comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados del TC desde el Congreso aprobó un cronograma que propone iniciar el 1 de octubre con la convocatoria y presentar el informe con los candidatos seleccionados el 26 de noviembre de este año.

