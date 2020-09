La presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, sostuvo que la institución no puede desnaturalizar una figura legal como una medida cautelar, cuando no existe un riesgo real de que el presidente Martín Vizcarra, sea vacado este viernes por el Congreso de la República.

En entrevista con El Comercio, Ledesma Narváez, afirmó que someter al mandatario a un proceso de vacancia está dentro de las atribuciones del Parlamento, siempre que este se realice con el debido proceso y las garantías.

Anunció que la demanda competencial del Ejecutivo contra el Legislativo por el uso de la incapacidad moral para formular la vacancia presidencial del mandatario, se resolverá en un plazo de entre dos y tres meses.

Se ha admitido la demanda competencial entre el Ejecutivo y el Congreso por usar la incapacidad moral como mecanismo de control para declarar la vacancia presidencial ¿En cuánto tiempo resolverán?

Tomará dos meses y medio a más tardar, no más de tres meses.

¿Se ha rechazó la propuesta para elevar de 87 a 104 votos para vacar al Jefe de Estado, pero se tomará esto en el proceso de fondo?

Ese fue uno de los argumentos que se usó para no acoger este pedido para elevar a 104 los votos pues es prematuro y no hemos escuchado a la contraparte, mejor lo dejamos para la sentencia.

¿La decisión de rechazar la medida cautelar tiene un margen político jurídico?, Porque se ha decidido teniendo en cuenta que algunas bancadas habían retrocedido en su intención de apoyar la moción de vacancia…

Los procesos cautelares, tienen un lógica diferente al proceso competencial sobre el cual nos vamos a tomar nuestros tiempos y nuestras pausas y vamos a reflexionar; y vamos a sacar una sentencia. La cautelar no, tiene una lógica de una acción urgente, porque hay algo que va a justificar una situación de irreparabilidad fatal que hay que ingresar a atacar. En este caso ¿cuál iba a ser la situación que había que abordar urgentemente porque iba a generar tal? Era el procedimiento de vacancia.

Pero no han encontrado esa urgencia …

El tribunal ha analizado que el procedimiento de vacancia, diríamos, se ha diluido ¿A la luz de qué? ¿Cuál es el indicador que hemos utilizado? Las propias declaraciones de los voceros parlamentarios que dijeron que no apoyarían y los líderes políticos que han dicho que tampoco apoyarían la vacancia. Por lo tanto, el escenario en el que se podría dar esta situación de vacancia consideramos que se ha debilitado y que no justificaría, en ese escenario y por ahora, dar un tipo de tutela que lleve a la paralización de una situación como la que se pinta.

¿Es válido apostar por la confiabilidad de la palabra o anuncios de los congresistas o líderes políticos que dicen que ya no apoyarían la vacancia?

Bueno, estaremos ensayando y reafirmando tres principios básicos. La actividad partidaria requiere una organización, entonces hablamos de partidos que están representados en el Congreso. Segundo, estamos hablando de la buena fe y lealtad que tienen los líderes políticos frente a sus seguidores y frente a la ciudadanía. Si estamos hablando tanto de valores de credibilidad y de confianza, empecemos por estos líderes políticos por darle confiabilidad y nosotros creemos en esas palabras y nos estamos basando en esas declaraciones como indicadores.

¿Entonces esto me lleva a colegir que, proponer que se rechazara la medida cautelar, desde ya hay un sentido del TC para decir que el presidente Vizcarra sí debe rendir cuentas por sus actos?

Lo que hemos dicho al rechazar la medida es que el procedimiento de vacancia forma parte de las atribuciones que tiene el Congreso y el Congreso está ejerciendo sus atribuciones y lo único es que el Tribunal estará supervigilante en que esas atribuciones se ejerzan de manera constitucional, sin menoscabar las otras atribuciones que puedan impedir que el Ejecutivo siga operando.

Claro, pero el pedido de la cautelar era evitar que el presidente Vizcarra o su abogado sean interpelados mañana en el Congreso. Entonces, ¿Ustedes sí han creído conveniente que rinda cuentas?

Forma parte del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, ese es el ejercicio político que está regulado a nivel constitucional. El problema es, ¿Cómo se ejerce? Si se está ejerciendo menoscabando atribuciones de la contraparte o de repente se está ejerciendo sin parámetros constitucionales. Ese es el tema, allí habría que preocuparnos, pero en tanto se ejerza dentro de los causes constitucionales, garantizando el debido procedimiento parlamentario y con las garantías que debe existir, nadie debe estar preocupado. Asumamos que el Congreso hará un trabajo dentro del marco constitucional.

¿Tener a un presidente sujeto al cargo bajo una medida cautelar hubiese sido poco legal?

Es que las medidas cautelares se deben utilizar en su momento y en las circunstancias que justifiquen utilizarlas. Tampoco vamos a ir a desnaturalizar figuras cuando realmente en la situación no hay, no muestra, un riesgo de que ya va a salir vacado o salir del cargo. Más bien, es un riesgo que se ha diluido. Hoy a la fecha, no solo por las informaciones y declaraciones de los líderes políticos; sino por el sentir popular, las encuestas; la idea es no a la vacancia. Hagamos que el Congreso haga su trabajo y que lo haga dentro de los causes constitucionales. Estamos mirándonos de buena fe como peruanos de que vamos a actuar así.

¿Entonces, no era momento para dictar una cautelar en este proceso de vacancia?

Hoy jueves 17, hemos resuelto, teniendo en cuenta todos estos indicadores, que no se justificaba dictar una medida cautelar.

