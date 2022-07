El exministro del Interior, Mariano González, señaló que dentro del Congreso habría muchos “niños”, en referencia al grupo denominado “Los Niños” el cual estaría integrado por legisladores de Acción Popular que serían cercanos al Gobierno, según dijo la lobista Karelim López.

En sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización, el extitular de la cartera criticó que el Parlamento no haya tomado decisiones para dar solución a la actual crisis política.

“El Congreso dentro del marco constitucional debe tomar sus decisiones, pero creo que, como ciudadano, tengo el derecho de pedirle que haga su trabajo con todo el respeto, pero para nadie es un secreto, y eso es una apreciación subjetiva, daría la impresión de que hay muchos niños”, afirmó.

“Cuando me dicen que no tienen los votos y es un secreto a voces, entonces, ¿dónde están los votos? Me incomoda que se me cuestiona mi valoración moral de por qué asumí un cargo, pero si yo asumo hago mi trabajo y creo que se me debe juzgar por los resultados”, añadió.

Exministro González declara en el Congreso de la República 2

En otro momento, respondió al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien había dicho que su separación del puesto se debía a que no presentó un plan de seguridad ciudadana. Al respecto, el exministro afirmó que ello era falso pues había expuesto un plan a corto y mediano plazo sobre ese tema.

“Lo que puedo decir es que a los pocos días de haber asumido se hizo un consejo exclusivamente para discutir los temas de seguridad, ahí di cifras, indicadores, sobre cómo se iba a restructurar el tema de inteligencia, cómo se iba a reforzar a la policía para el cuidado de los protocolos, para que no se afecten derechos fundamentales y se recupere el sentido de la autoridad, pero al parecer se quedó dormido el señor Torres”, explicó.