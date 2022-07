Mariano González, exministro del Interior, dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, le cuestionó la decisión de armar un equipo policial para que trabaje con los fiscales anticorrupción que investigan a exfuncionarios del Gobierno. Esto, minutos antes de publicar el tuit confirmando su salida del cargo.

“Ayer se me cuestionó directamente la toma de esa decisión. Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, comentó en RPP.

González explicó que Pedro Castillo lo contactó luego de que hiciera una reestructuración interna en la PNP, para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado y que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto.

“[¿Quién lo cuestionó?] El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué, emitió un tuit”, indicó.

El exministro se refirió al mensaje que publicó Pedro Castillo, la noche del martes 19 de julio, en redes sociales, cuando informó que iba a dejar el cargo dentro del Gabinete.