Hace dos semanas se conoció que familiares del ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, lo han denunciado penalmente por los presuntos delitos de estafa, fraude y falsificación de documentos. Maribel Ramírez, una de las denunciantes, habló con el programa "Cuarto Poder" y acusó al ex congresista –su primo hermano y socio– de haber "arrastrado a su familia" hacia el fujimorismo.

Al ser consultada sobre la incursión de su primo en las filas del partido que lidera Keiko Fujimori, la también regidora de la Municipalidad de Lima aseguró que con el ex parlamentario "nunca hablamos del tema de la política ni de su gusto por la política".

"Nunca me senté a conversar con él un gusto por la política… pero soy sincera nunca hemos conversado de temas políticos.[...] No sé si me sorprende o no, [...] él nunca me consultó a mí… se lo digo porque él resulto siendo financista de Fuerza Popular y termina arrastrando a la familia hacia ese lado", dijo.

Maribel Ramírez es investigada por la fiscalía junto a su primo por el presunto delito de lavado de activos. Ambos eran socios en la empresa constructora Habitaria, la que también está incluida en la pesquisa. Para el Ministerio Público, tanto Maribel como su padre Fidel Ramírez, son integrantes y colaboradores de la presunta red criminal de Joaquín Ramírez, al haber constituido empresas con él.

"Yo no sé cómo él se hizo millonario pero queda claro que no le importa la familia, queda claro que para él es más importante el dinero y la ambición", señaló en la entrevista.

Según la denuncia penal presentada por Maribel Ramírez ante la fiscalía, a fines de 2016, cuando la investigación por lavado de activos ya la involucraba junto a su empresa, ella le pide al ex congresista que le informe sobre el estado financiero y de gestión de Habitaria y convoque a una junta de accionistas.

Joaquín Ramírez le respondió que Habitaria “carece de solvencia económica, dado que no ha percibido ingresos en el último año”. También le asegura que la sociedad se mantiene activa gracias a que él la está solventando a través de créditos otorgados por sus otras empresas.

Sin embargo, unos días antes, el 8 de mayo, la defensa del ex congresista envió a la fiscal Sara Vidal, quien entonces investigaba a los Ramírez, los estados financieros de Habitaria como elementos de prueba de descargo. En estos reportes, Habitaria figura como una empresa solvente.

En el reportaje emitido por "Cuarto Poder", Juan Carlos del Prado Ponce, abogado de Joaquín Ramírez, insistió que este tipo de diferencias tienen que ser solucionadas bajo la ley general de sociedades y no en el fuero penal.