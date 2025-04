¿Qué dijo Dina Boluarte en su mensaje a la Nación de diciembre del 2024?

En un mensaje a la Nación en diciembre del 2024, Dina Boluarte aseguró que fue una intervención médica necesaria por razones de salud y no estética. “Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta”, indicó.

“La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta”, insistió.