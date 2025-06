En el documento, al que accedió El Comercio, Cabani Ravello afirmó que el procedimiento practicado a la mandataria, en la Clínica Cabani, incluyó cuatro cirugías plásticas en su rostro y una cirugía funcional.

Además, reveló que posterior a la intervención, Boluarte Zegarra no recibió ninguna visita durante su hospitalización en el centro médico privado, por lo que no habría podido firmar documentos durante esos días.

Las afirmaciones del cirujano plástico se dieron un día antes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ante el Congreso de la República, en busca del voto de confianza para su gabinete.

El documento fue compartido con la Comisión de Fiscalización del Parlamento por Alex Starost, abogado de la Clínica Cabani y de Mario Cabani, con la finalidad de justificar la inasistencia del médico.

El grupo parlamentario, como se recuerda, indaga la intervención médica a la que se sometió la mandataria, en el marco de una presunta infracción constitucional por no haber informado al Congreso de dicha cirugía, pese a que habría estado en la obligación para no incurrir en un vacío de poder. Además, si durante el tiempo que estuvo en recuperación, pudo o no haber firmado documentos y decretos supremos.

La reciente versión al detalle, informada por Cabani, termina por echar por tierra la afirmación de Boluarte Zegarra, quien aseguró públicamente, en un mensaje a la Nación, que su cirugía fue “necesaria” por “salud”.

“Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta”. Dina Boluarte. Diciembre del 2024.

El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, anunció que el próximo martes presentarán ante la Fiscalía de la Nación el informe sobre la cirugía de la mandataria.

Cabe precisar que, la Fiscalía de la Nación ya presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por el caso Cirugía.

Le imputa los presuntos delitos de omisión de funciones, y alternativamente, abandono de cargo en agravio del Estado, por haber “omitido, de forma ilegal, comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso de la República su impedimento físico temporal para el ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, debido a un procedimiento quirúrgico al que se sometió que implicó múltiples cirugías estéticas”.

El caso se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Intimidaciones y falta de sinceridad según la carta notarial

De acuerdo al documento, el médico emplazó a la presidenta Dina Boluarte a fin de que esta cese en sus acciones y afirmaciones, que considera “difamación”; y, por el contrario, reconozca el “procedimiento de cirugía plástica estético múltiple y funcional en su rostro bajo sedación anestésica”.

Además, emplaza a que cese el hostigamiento al personal médico y detalla que la intervención quedó impaga en julio 2023 y recién fue “cancelada totalmente en efectivo” por intermedio de su representante de “apellido Portugal”, en referencia a su abogado Juan Carlos Portugal.

Los actos de intimidación, señala el documento, se dieron a través de un carta simple que les envió la presidenta y su abogado, advirtiendo a los médicos no violar el secreto profesional. Sumado a ello, menciona declaraciones públicas de Boluarte, su abogado y del ministro de Educación, Morgan Quero.

“Se le emplaza a que cese los actos de hostigamiento, intimidación y difamación, ejecutados directamente a través de su persona, así como sus terceros entre ellos su abogado de apellido Portugal y de algunos de sus ministros”, exigió Cabani.

Por ello, señala que fue la misma mandataria quien violó el secreto médico profesional, al asegurar que se sometió a una cirugía nasal “funcional”, información que consideran incompleta.

Ese “engaño”, enfatiza el médico, ocasiona un daño a su empresa, por lo que se ve en la obligación de “decir la verdad”.

“Que, se le señala a usted, que ha trastocado la realidad y la verdad de los hechos y que nuestra empresa rechaza consentir sus falsedades cuando los hechos reales que está desconociendo son que se le realizó varias cirugías estéticas y una funcional, desconociendo el acto médico brindado a su persona por nuestra empresa, diciendo que lo realizado únicamente fue una cirugía de nariz funcional ”, dijo.

Cabani Revello también confirmó que el pago por la cirugía estética recién se realizó el 3 de abril de 2025 por intermedio de su abogado Juan Carlos Portugal, quien también reconoció por escrito la legalidad y licitud del acto médico y del dinero entregado en efectivo mediante un correo electrónico, el cual fue validado legalmente.

“Como medio de prueba se le adjunta copia de la boleta que acredita su pago por la suma de US 4,500 dólares americanos en efectivo y su abogado de apellido Portugal remitió desde su correo electrónico que la ruta del dinero entregado por su empleado o subordinado, es lícito bajo su entera responsabilidad, es por ello que nuestra empresa bancarizó ese dinero y expidió la boleta donde en la descripción se señaló que fue cirugía plástica a su persona”, precisó el médico.

El éxito de la cirugía que implicó sedación

El documento, también confronta la versión de la mandataria, quien dijo que la intervención médica fue rápida y sencilla, comparándola con una “extracción de muela”.

No obstante, Cabani Ravello calificó de “falsas” las afirmaciones de Bolarte Zegarra, pues señaló que una intervención dental no es de alta complejidad que requieran a un staff de seis médicos.

Por el contrario, aseguró el médico, la intervención quirúrgica de la presidenta duró 2 horas y 25 minutos y fue realizada por un equipo médico multidisciplinario.

Posteriormente, fue hospitalizada, se le dio alta, así como atención en su domicilio postoperatorio.

Por tanto, afirmó que el éxito de la intervención compleja que se practicó, se ve reflejado en el rostro de la presidenta.

“Estas afirmaciones suyas son falsas, como lo acreditan nuestros registros médicos, registros clínicos, administrativos y contables, y que no aceptamos y que debe develar el éxito en su rostro y su mejoría personal con la cirugía plástica y funcional en su rostro” Mario Cabani, cirujano plástico

En ese contexto, otro de los puntos más graves y que fueron esclarecidos por el médico en su carta notarial, fue el medicamento que se le administró a la mandataria para realizar el procedimiento.

Al respecto Cabani Revello aseguró en el documento que la mandataria fue sedada, hasta el punto de quedarse “dormida”.

Como se recuerda, en diversas declaraciones, la defensa de la presidenta trató de desvirtuar que Boluarte Zegarra haya perdido el conocimiento antes, durante y posterior a la intervención.

No obstante, Cabani sostiene no solo que la intervención duró más de dos horas, sino que se le administró fármacos que produjeron su sedación.

Dina Boluarte vs Dina Boluarte

“Por su entera y exclusiva irresponsabilidad de su inconducta de afirmar falacias y mentiras por su inverosimilitud y sus temerarias afirmaciones, en la que propalan que únicamente se le ha practicado una cirugía para resolver una afección interna en su nariz, a sabiendas que nuestra empresa le brindo una cirugía plástica múltiple y funcional en su rostro con sedación durante el tiempo de la intervención quirúrgica (dormida), con lo cual es una falta de honestidad y su falta de sinceramiento por su falta de transparencia ante las autoridades fiscal, poder judicial y a los medios periodísticos para engañar y contradecir el acto médico realizado.” Mario Cabani, médico cirujano plástico

Por ello, el médico acusa a la mandataria de haber ocultado su historia clínica, puesto que afirma que la presidenta y su exasistente, Patricia Muriano, se llevaron el registro médico y a la fecha no lo han devuelto.

El médico reveló, igualmente, que junto a Muriano ingresó a la sala pre-operatoria una “segunda acompañante” de la mandataria. Esta, dijo, fue la “persona de Reina Palomino Guerreros”.

Se trata de una enfermera conocida en el rubro de las ciriugías plásticas por haber asistido en las intervenciones de diversos famosos de la farándula local.

“A la fecha, usted no ha devuelto el expediente clínico original solicitado por su responsable y acompañante al momento del alta hospitalaria y al momento de retirarse las dos conjuntamente contando con posibles pruebas que involucran a su equipo”, acusó.

“Desdoblamientos” e imposibilidad para firmar documentos

Otro de los puntos más graves que revela y confirma el médico Mario Cabani es que durante el tiempo que Boluarte Zegarra permaneció en la clínica para su recuperación, posterior a la cirugía plástica y funcional, no recibió ninguna visita y no salió de las instalaciones.

En esa línea, emplazó a la mandataria para que reconozca que el tiempo de hospitalización en dicho local médico privado, fue desde el 28 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023 a horas 6 am.

Según detalla Cabani, en esos días, solo la acompañó Patricia Muriano, quien estaba en una habitación contigua ubicada el segundo piso, además una mujer quien aparentemente sería la “sombra”; y dos personas que serían policías que estaban en el primer piso y rotaban de turnos.

Además, precisó que una enfermera de la clínica estuvo al cuidado permanente de la mandataria y acredita que “ninguna persona a todas las señaladas ingresaron a nuestras instalaciones. Que no había otros pacientes por ser el 29 de junio día feriado y se encontraba cerrado para atención a terceros”.

Por ello, Cabani sostiene que no pudo haber un “desdoblamiento” de la mandataria para estar internada en su clínica, sin visitas y haber rubricado documentos oficiales como decretos, los días que estuvo hospitalizada.

“No entendemos el poder de desdoblamiento en dos lugares, ya que aseveramos que estuvo internada en nuestra clínica todo el día 29 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023 y a la vez junto con sus ministros firmaron el mismo día 29 una resolución que se expidió el mismo día en sede de gobierno, siendo que nadie más pudo ingresar a la clínica donde Ud. estuvo con reposo absoluto.” Mario Cabani, médico cirujano plástico

Es más, el cirujano plástico señaló que de las cartas simples que recibieron de parte de Boluarte Zegarra, detectaron que estas contenían “firmas con rúbricas distintas que devendrían de puño y grafías de personas distintas”.

Por ello, informó, por su propia seguridad y autenticidad, decidieron realizar un examen pericial a sus presuntas cartas remitidas y entregadas por terceras personas que contenían la firma de la mandataria y las compararon con las firmas originales que obran ante la Fiscalía de la Nación y con algunos documentos oficiales, como el decreto supremo que supuestamente firmó el 29 de junio del 2023, cuando se encontraba internada en la clínica.

“(…) comparativo con algunas resoluciones que se publicó en El Peruano advirtiendo que su firma es una rúbrica distinta, atendiendo entre ellas en que afirmó falsamente en su contenido que esa resolución se expidió en la Casa de Gobierno el día 29 de junio del 2023, cuando usted, durante todo el día, se encontraba en nuestra sede de nuestra empresa privada de salud (se le adjunta copia de la citada resolución) y con respecto a las otras resoluciones que se ha proporcionado para el cotejo de firmas estamos a la espera del pronunciamiento de diversos peritos”, anunció el médico.

Por todo ello, Cabani Ravello requirió a la presidenta Dina Boluarte para que, en un plazo de 24 horas, luego de haber recibido la carta notarial, proceda a rectificarse públicamente y admitir que sí se sometió a una cirugía plástica y funcional, entre otros hechos descritos anteriormente.

De no hacerlo, advirtió el médico, iniciará una querella en su contra por difamación y además, pedirá el “cotejo pericial de firmas en documentos remitidos por terceros no notariales por advertir firmas distintas que devendría de puño y grafía de persona distinta.”

“El asunto está cerrado por parte nuestra; y yo no voy a ‘cabanizar’ mi agenda y la presidenta no va a ‘cabanizar’ su gobierno”

En diálogo con El Comercio, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseveró que desde su posición, el tema estaba “absolutamente cerrado”, por lo que no opinarían sobre el fondo de la carta notarial.

Agregó que, hasta el cierre de este informe, no habían recibido el documento.

“No hemos recibido el documento, seguro lo recibiremos, pero el asunto está cerrado por parte nuestra y yo no voy a 'cabanizar' mi agenda legal y la presidenta no va a 'cabanizar' su gobierno. El caso está ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y es en ese fuero en el que nos defenderemos. Seguir con el círculo y argumento oficioso, circular, la verdad ya hemos dado comidilla durante muchos meses”. Juan Carlos Portugal, abogado de Din Boluarte

Al ser consultado sobre las afirmaciones del médico Cabani, respecto a que la presidenta fue sedada hasta el punto de dormirse durante la intervención, el abogado sostuvo que en los tres últimos meses ya brindó entrevistas en la que su posición legal ha sido “larga y cansadamente expresada”, de manera que los cuestionamientos sobre la cirugía de la mandataria, ya está cerrado.

“Es un círculo vicioso al cual no vamos, nuevamente, ingresar. No estamos ante el fuero de Cabani, sino ante el fuero del Congreso de la República y es en ese fuero en donde abordaremos y defenderemos nuestra posición”, alegó.

Al ser consultado sobre las razones para no acudir o brindar una explicación -incluso por escrito- a la Comisión de Fiscalización, aseguró que nunca los citaron.

“La Comisión de Fiscalización no ha citado a la presidenta de la República, de manera que no asistimos a donde no nos citen. Esa Comisión de Fiscalización, en puridad, no está formalmente investigando este tema. Por esa razón, asiste únicamente el presidente de la Comisión de Fiscalización y sus asesores, no otros congresista más”, expresó.

Portugal fue reiterativo al afirmar que “no vamos a dar tribuna a este circo de largos meses” y que tiene cosas más importantes que leer una carta notarial.

“No cabanizo mi agenda legal, ya lo hicimos durante varios meses, cada parte del contenido (de la carta notarial) que no conocemos, pero nos imaginamos que están en esa carta notarial, que su abogado ha expresado, han sido largamente expuestos, detalle tras detalle, en varios medios de comunicación, incluido El Comercio. Así que de parte nuestra no vamos a continuar con este círculo”, concluyó.

Posteriormente, a través de su red social “X”, Portugal Sánchez rechazó que su cartas enviadas a la Clínica Cabani y sus médicos, hayan sido intimidatorias.

Y, agregó que, el acto médico de la paciente y ciudadana Dina Ercilia Boluarte Zegarra fue autorizado judicialmente, “estrictamente para ser revelado ante la autoridad fiscal, y no en otros escenarios”.