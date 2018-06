Mario Hart desiste de su candidatura a regidor con Renzo Reggiardo

El piloto Mario Hart renunció oficialmente a su candidatura como regidor con la lista que encabeza Renzo Reggiardo, quien este año busca llegar a la Alcaldía de Lima con el partido Perú Patria Segura.

Formalmente, el anuncio se dio a través de una misiva dirigida al también ex congresista Renzo Reggiardo, en la que Mario Hart le agradeció la invitación.

Según manifiesta en el documento, siempre ha tenido pasión por el deporte y que ha vivido personalmente “todas las dificultades por la que tiene que pasar un deportista para poder desarrollar la actividad”.

Incluso, remarca que actualmente es embajador de instituciones como Fe y Alegría y la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer.

Es por ello ─refiere Mario Hart─ que aceptó la propuesta de Renzo Reggiardo para ser uno de sus candidatos a regidores, por lo que incluso presentó “un pre-proyecto de lo que sería mi plan de trabajo” por el deporte y la juventud.

“Mi ingreso a la televisión, siendo graduado en ingeniería industrial y después de haber trabajado con éxito en prestigiosas empresas […], se debió a mi estrategia de conseguir sponsors que necesitaba para poder desarrollar el deporte que me apasiona y que hasta hoy realizo con mucho éxito”, sostiene Mario Hart.

“Para todos es sabido que ya llevo más de siete años en televisión y he decidido seguir desarrollándome en lo que hoy vengo haciendo en un prestigioso canal de señal abierta”, añade.

En ese sentido, Mario Hart apunta: “Es en este escenario, y al no haber contemplado que mi participación en los medios de comunicación no es compatible con un cargo público por parcial que sea, es que me veo obligado a oficializarte mi decisión de no participar de la lista de candidatos”.

Finalmente, asevera que su preocupación por la juventud y el deporte “se mantiene inalterable”, por lo que seguirá apoyando a Renzo Reggiardo “para lograr el desarrollo de mi plan de trabajo”.

