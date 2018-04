Mantilla afirma que Figueroa y Mamani no deberían ser investigados El congresista negó que Fuerza Popular haya diseñado algún plan. No obstante, dijo que, de ser así, no sería ningún “acto ilícito”

“No hubo plan de Fuerza Popular, pero si lo hubiere, esto sería una especie de agente encubierto, entonces tampoco sería ningún acto ilícito”, dijo Mario Mantilla. (Foto: Congreso)