Mario Mantilla: En Fuerza Popular "nunca hemos hablado de vacancia"

El congresista de Fuerza Popular Mario Mantilla rechazó las declaraciones del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien señaló que Keiko Fujimori, lideresa de dicha agrupación, le dijo que se debía preparar para convocar a elecciones generales.

"Quiero negar categóricamente (esas declaraciones). Nosotros en bancada (Fuerza Popular) nunca hemos hablado de vacancia. Nunca hasta el día de hoy, pese a todo lo que ha venido ocurriendo, hemos usado esos términos", señaló en declaraciones a RPP.

Mario Mantilla señaló que no se le podía dar crédito a las versiones de Daniel Salaverry, congresista de Unidos por la República que fue suspendido 120 días por información falsa en sus informes por semana de representación.

"Lamento que use el nombre de Keiko Fujimori, privada de su libertad, para tratar de limpiar su imagen, pero qué podemos esperar de una persona que ha trucado fotos para un viaje de representación y que ahora lo niega, de una persona que cuando era parlamentario de Fuerza Popular era uno de los primeros en pedir aumento de remuneración y cuando llega al Parlamento cuestiona el bono de viaje de representación", indicó Mantilla.

El legislador fujimorista concluyó señalando que el extitular del Parlamento está usando la imagen de Fuerza Popular para limpiar su imagen. "Creo que comete un error. Creo que la población debe darse cuenta del comportamiento de cada uno para ver en determinado momento si lo vuelve a elegir o no", manifestó.

A mí la propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron: 'tú prepárate porque dentro de poco vas a convocar a elecciones'. Esto habrá sido en mediados de agosto del año pasado", sostuvo en una entrevista con "Cuarto Poder". "Yo dije que no estaba de acuerdo con que en menos de 6 meses se vaque a otro presidente. 'Tú solo prepárate', me dijo", añadió Salaverry.