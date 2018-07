El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla (Fuerza Popular), consideró que hubo “un poco de precipitación” en el presidente de la República, Martín Vizcarra, para designar a los integrantes de la comisión que se encargará de crear un proyecto de reforma judicial.

“Creo que se está precipitando el presidente de la República en tomar esta decisión de formar una comisión, [de la] que no sabemos cuáles han sido los sistemas de evaluación para sus conformantes”, expresó a Canal N.

Mario Mantilla indicó que “si se quiere hacer una reforma estructural de todo este sistema”, primero se debió crear un grupo que se encargue de elegir a los notables que conformarían la comisión de reforma judicial.

Sostuvo que, particularmente, no conoce a todos los miembros que fueron designados por el Ejecutivo y señaló que algunos tienen ciertas inclinaciones políticas.

“No conozco su trayectoria, pero de algunos de ellos he leído sus notas periodísticas con algunos tintes políticos y acá lo que se quiere es despolitizar todo el sistema de justicia”, manifestó.

Además, cuestionó que se haya estipulado que, luego de doce días de instalada la comisión, ya se deba tener un primer informe con recomendaciones.

“Creo que doce días para plantear toda una reforma me parece demasiado corto, no lo están planteando con responsabilidad. Me parece que hay mucha precipitación en la decisión que está tomando el presidente”, enfatizó.