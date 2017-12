Una dura crítica realizó el novelista peruano Mario Vargas Llosa al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por haber otorgado el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias al ex mandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

En un artículo titulado “La traición de Kuczynski” publicado en “El País”, el premio Nobel de Literatura acusa precisamente al jefe de Estado de haber traicionado a los millones de peruanos que lo llevaron a la presidencia.

“…Quienes en las últimas elecciones presidenciales votamos por Kuzcynski creyéndole que en su mandato no habría indulto para el dictador que asoló el Perú, cometiendo crímenes terribles contra los derechos humanos y robando a mansalva, hemos contribuido sin saberlo ni quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus huestes”, consideró Vargas Llosa.

En otra parte de su texto, el escritor recordó las apretadas elecciones del 2016, en las que PPK ganó con el respaldo de distintas fuerzas políticas, incluida la izquierda, con la promesa —entre otras— de no indultar a Fujimori. Efectivamente, durante su campaña, el economista había mencionado que no iba a dar un indulto, sino que plantearía una ley para que los presos de avanzada edad reciban arresto domiciliario. Cabe apuntar que esta iniciativa fue rechazada en el actuar Parlamento.

Vargas Llosa se refirió también al reciente proceso de vacancia superado por PPK en el Parlamento, aseverando que Kuczynski “negociaba a escondidas con el hijo del dictador o con el dictador mismo un sucio cambalache: el indulto presidencial al reo por “razones humanitarias” a cambio de los votos que le evitaran la defenestración. Esto explica la misteriosa abstención de los 10 fujimoristas que salvaron al presidente”.

Con esa situación, de acuerdo a Mario Vargas Llosa, el fujimorismo se convertirá en “el verdadero Gobierno del país”, a menos que se mantenga y agrave la división entre las facciones de Keiko y Kenji Fujimori, hijos de indultado ex presidente.

“Porque, no nos engañemos, el fujimorismo tiene ahora, gracias a Kuzcynski, no sólo el control del Parlamento, por el 40% de votantes que en las elecciones respaldaron a Keiko Fujimori; controla también el Ejecutivo, pues Kuzcynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y rehén. En adelante, deberá servirlo, o le seguirán tumbando ministros, o lo defenestrarán. Y esta vez no habrá demócratas que se movilicen para defenderlo”, sentenció.

En otro momento, alude a las recientes renuncias de funcionarios públicos tras el indulto. “¿Sospechó que partidarios honestos renunciarían a su partido y a su gabinete? Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuzcynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras. La última vez que nos vimos, en Madrid, le dije: ‘Ojalá no pases a la historia como el presidente que amnistió a un asesino y un ladrón’”, comentó también. Asimismo, Mario Vargas Llosa consideró que las próximas elecciones de 2021 serán fundamentales “para que el fujimorismo consolide su poder”.

Cuestionó además que Kuczynski haya llamado “’errores” y excesos’ a los asesinatos colectivos, torturas, secuestros y desapariciones cometidos por Fujimori”. Y respecto a las palabras del indultado ex mandatario pidiendo perdón por haber “defraudado a compatriotas”, dijo que “solo faltó que se dieran un abrazo”. En su artículo, Vargas Llosa también dio a entender que el fujimorismo busca tener el control de medios de comunicación.