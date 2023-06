El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se sumó a las filas del partido político Libertad Popular, que a inicios de junio logró su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También es militante de dicha agrupación la exesposa del escritor peruano, Patricia Llosa. ¿Qué otros personajes integran esta organización?

Pedro Cateriano Exprimer ministro

El abogado Pedro Cateriano Bellido fue primer ministro en el cierre de la administración de Ollanta Humala (2011-2016). Años después, en el 2020, el entonces mandatario Martín Vizcarra lo nombró como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros en reemplazo de Vicente Zeballos, cuya imagen se había desgastado por el manejo de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, no obtuvo la confianza del Congreso.

Previamente, en el gobierno de Humala también se desempeñó como ministro de Defensa, en el gabinete liderado por Juan Jiménez Mayor.

Antes de eso, durante la gestión del exjefe de Estado Alejandro Toledo fue viceministro de Justicia. En el año 1990, se convirtió en diputado por el Frente Democrático, que tenía como candidato presidencial a Mario Vargas Llosa.

En octubre del 2019, Cateriano apoyó la disolución del Parlamento, que en ese momento tenía mayoría fujimorista. “Acá no hubo rompimiento del orden constitucional, como en el caso Fujimori, no se ha tomado por asalto la Corte Suprema, no se destituido a los magistrados del Tribunal Constitucional, no se ha destituido a la fiscal de la Nación, no han venido las tropas a este canal, acá lo que hubo fue el ejercicio regular de una atribución”, manifestó en diálogo con “Cuarto Poder”.

En noviembre de 2022, el exprimer ministro anunció que Libertad Popular había solicitado su inscripción ante el ROP. Finalmente, el pasado 8 de junio, el partido concretó su objetivo.

Cateriano saludó la inscripción de la agrupación desde su cuenta de Twitter.

Libertad Popular: partido promovido por Rafael Belaunde Llosa y Pedro Cateriano logró su inscripción https://t.co/WgVTwJ4z8n vía @elcomercio_peru — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) June 9, 2023

En diálogo con El Comercio, Cateriano destacó que, ahora que lograron su inscripción, el “objetivo es hacer trabajo partidario y doctrinario a nivel nacional”.

Asimismo, adelantó que él será responsable de elaborar el plan de gobierno de la agrupación y remarcó que el partido está encabezado por Rafael Belaunde Llosa; sin embargo, aún no tienen definido a su posible candidato de cara a las elecciones del 2026.

En esa línea, añadió que la agrupación no se cierra “a dialogar y abrir espacios de entendimiento” con otras organizaciones políticas con objetivos en común respecto a un plan de gobierno. “Finalmente esa es una decisión del partido. Estamos trabajando conscientemente y el objetivo ahora es consolidar a Libertad Popular a nivel nacional. Queremos que la agrupación sea un medio para que gente que no ha participado en política, jóvenes, que tengan una vocación de servicio público, deseos de trabajar se incorporen a nuestras filas”, indicó.

También subrayó que “se trata de un partido nuevo, cuyas distintas bases a nivel nacional recién se están dando a conocer”. “Nosotros tenemos presencia a nivel nacional. Somos un partido que cree en la libertad y la democracia como forma de gobierno, así señala nuestro ideario. También creemos que el progreso del país se basa en el respeto al orden democrático y constitucional. Creemos también en la necesidad de tener un Estado eficiente”, aseveró.

Rafael Belaunde Llosa Exministro de Energía y Minas

Rafael Belaunde Llosa fue ministro de Energía y Minas en la efímera gestión de Pedro Cateriano en el 2020.

El ahora presidente de Libertad Popular es bachiller en Economía por la Universidad de Lima y se desempeñó como jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo en el 2017.

Asimismo, fue asesor en el despacho del Ministerio de la Producción en el 2003 y la Defensoría del Pueblo en el 2006. Entre el 2002 y el 2006 se desempeñó como gerente de campo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Actualmente labora como consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero.

Desde finales del 2021, el economista, quien es nieto del expresidente Fernando Belaunde, impulsa el partido Libertad Popular. Belaunde dijo a este Diario que desde su agrupación están “brindando una propuesta seria para el desarrollo del país”. “Una propuesta que tiene que ver, por un lado, con relanzar la inversión privada y el crecimiento económico. Y, por otro lado, reivindicar el espacio que tiene el Estado para llevar el desarrollo a aquellas zonas en las que el mercado [económico] no funciona”, expresó.

Destacó que, además de Pedro Cateriano, Mario Vargas Llosa y Diana Álvarez Calderón, el partido también está integrado por “emprendedores, empresarios y gente que viene de la tecnocracia de los ministerios de Economía y Transportes y gente que ha desarrollado una carrera en provincia”.

Belaunde anunció que en las próximas semanas estarán haciendo una presentación oficial del partido. “Buscamos brindar una propuesta sin ambigüedades para poder pedirle al país y obtener de él un mandato claro [...] Ofrecer un plan de gobierno que tenga como eje central el desarrollo del ciudadano, al margen de la zona o región o condición económica en la que haya nacido”, subrayó.

Finalmente, descartó que se trate de una agrupación centrada en Lima. “Uno de nuestros comités más activos, por ejemplo, es el de Cerro de Pasco, donde yo viví muchos años. Asimismo, los de la sierra central y el norte del Perú. Yo hace 20 años que trabajo en provincia”, expresó.

Diana Álvarez Calderón Exministra de Cultura

Diana Álvarez-Calderón se desempeñó como nueva ministra de Cultura en 2013, en el Gabinete Ministerial presidido por Juan Jiménez Mayor. La extitular del Mincul también ha sido jefa de Recursos Humanos en la Defensoría del Pueblo, entre los años 2006 y 20212.

También ostentó el cargo de secretaria general en el Ministerio de Justicia (2002 - 2006), en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Posteriormente, fue asesora de la Municipalidad de Miraflores.

Mario Vargas Llosa Excandidato presidencial y Premio Nobel de Literatura

No se trata de la primera vez que Vargas Llosa participa de la vida política. En 1990 fue candidato a la Presidencia de la República por el Frente Democrático (Fredemo), una alianza política conformada por el Movimiento Libertad, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. El escritor fue derrotado en segunda vuelta por Alberto Fujimori.

Tras su fracaso, Vargas Llosa continuó con su carrera literaria desde Europa, sumando diversos reconocimientos por sus obras hasta obtener el Premio Nobel de Literatura en el año 2010.

Pese a la distancia, el literato no dudó en pronunciarse respecto a la situación política del país en diversas oportunidades. Por ejemplo, en 2001 mostró su respaldo a la candidatura a la Presidencia de la República de Alejandro Toledo, quien hoy cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el Caso Odebrecht. En 2011, se pronunció a favor a Ollanta Humala. Posteriormente, hizo lo propio con Pedro Pablo Kuczynski.

En la segunda vuelta electoral del 2021, el escritor pidió votar por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien se enfrentaba a Pedro Castillo.

Tras el golpe de Estado que dio este último el 7 de diciembre de 2022, Vargas Llosa expresó su respaldo al gobierno de Dina Boluarte.

En marzo de 2023, luego de recibir la Orden del Sol de las manos de la mandataria, el Premio Nobel de Literatura calificó de “injusticia” sostener que en Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia tras la vacancia de Castillo a raíz del golpe de Estado.

En su discurso, tras recibir la condecoración, Vargas Llosa dijo que reconoce a Boluarte Zegarra como presidenta constitucional del Perú porque asumió e cargo “respetando la legalidad y el estado de derecho”.

Vargas Llosa también cuestionó que los gobiernos de países como México, Argentina y Colombia hayan intervenido “de manera indecorosa en los asuntos peruanos” y poniendo en duda la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.

El escritor había sido incorporado un mes antes a la Academia Francesa de la Lengua. Este martes 21 de junio, el partido Libertad Popular anunció la adhesión de Vargas Llosa a sus filas. Patricia Llosa, su exesposa, también milita el partido. De acuerdo al ROP, ella solicitó su afiliación en noviembre del 2022.

Además… Directivos de Libertad Popular Rafael Belaunde Llosa - Presidente

Diana Álvarez Calderón - Secretaria General Nacional y tesorera titular

Pedro Cateriano Bellido - Secretario Nacional de Política, Doctrina y Plan de Gobierno

Bianca Pella Espinoza - Secretaria Nacional de Economía

Simón Silman - Secretario Nacional de Organización

Cecilia Bernuy - Secretaria Nacional de Prensa y Propaganda

Alfonso Garces - Representante legal, tesorero alterno y personajero legal alterno

Jesús Haro Cabello - Personero legal titular

Ebeud López - Personero técnico titular

Rosa Agreda - Personera técnico alterno

Libertad Popular logró su inscripción el pasado 8 de junio tras superar la etapa de tachas.

Como se recuerda, en mayo pasado, el ciudadano Antonio Valentín Barrenechea Aguilar presentó una tacha contra dicho partido argumentando que no cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas respecto al contenido de su estatuto, el requisito de paridad de género y la cantidad de afiliados en todos sus comités partidarios.

Sin embargo, el ROP desestimó la tacha y, en segunda y última instancia, fue rechazada por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además… Estatuto Acción política y doctrina: 1. La libertad es el fin supremo de los ciudadanos. 2. La democracia es la mejor forma de gobierno. 3. La economía social de mercado es la mejor herramienta para salir de la pobreza y generar desarrollo, empleo digno y sostenible. 4. La igualdad ante la ley es un derecho para todos los peruanos. 5. La educación es derecho fundamental de todos los peruanos para alcanzar una sociedad libre, justa y solidaria. 6. La justicia debe ser independiente del poder político y del económico. 7. La honestidad es un valor y un patrón diario de comportamiento. 8. La solidaridad y la reconciliación entre peruanos es una necesidad impostergable.

Objetivos: 1. Promover la libertad como fin supremo de los ciudadanos. 2. Defender la democracia como la mejor forma de gobierno. 3. Difundir que la economía social de mercado es la mejor herramienta para salir de la pobreza. 4. Procurar la igualdad ante la ley como un derecho de todos los peruanos. 5. Fomentar la honestidad como patrón diario de comportamiento para todos los peruanos. 6. Apoyar una justicia independiente del poder político. 7. Estimular la solidaridad entre peruanos como una necesidad impostergable.

