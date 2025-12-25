Karem Barboza Quiroz
Mario Vizcarra: Candidato presidencial de Perú Primero registra condena por corrupción
Mario Vizcarra: Candidato presidencial de Perú Primero registra condena por corrupción

Mario Vizcarra, hermano del condenado expresidente Martín Vizcarra, registra una condena por el delito de peculado, uno de los delitos de corrupción contemplados en nuestro Código Penal. Además, registra otras investigaciones por presuntos delitos de corrupción.

