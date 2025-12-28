Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Condena por peculado puede impedir candidatura de Mario Vizcarra: advierten que antecedente lo puede sacar de carrera
Resumen de la noticia por IA
Condena por peculado puede impedir candidatura de Mario Vizcarra: advierten que antecedente lo puede sacar de carrera

Condena por peculado puede impedir candidatura de Mario Vizcarra: advierten que antecedente lo puede sacar de carrera

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La condena por peculado que registró Mario Vizcarra en su hoja de vida candidato a la presidencia y al Senado con el partido Perú Primero puede dejarlo fuera de la contienda electoral, incluso si ya cumplió su sentencia y actualmente figura como rehabilitado Así lo advirtieron especialistas electorales al analizar las posibles consecuencias de ese antecedente judicial, que se remonta al 2005.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC