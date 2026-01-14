Mario Vizcarra: JNE evalúa este jueves apelación contra tacha a su candidatura presidencial

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones evaluará este jueves, en audiencia convocada para las 8:30 am, la apelación presentada por la defensa del candidato presidencial Mario Vizcarra (Perú Primero) contra las tachas que, en primera instancia, lo dejan fuera de la carrera electoral.

El lunes 5 de enero, en primera instancia, el Jurado Electoral Lima Centro 1 acogió las tres tachas presentadas contra Vizcarra y declaró improcedente la fórmula presidencial que lidera.

Esto a partir de su sentencia por peculado del 2005 y en aplicación de la Ley 30717, que establece que los condenados por ese delito no pueden ser candidatos, incluso si están rehabilitados, como es su caso.

Vizcarra consignó en su hoja de vida que tiene una sentencia firme, dictada en octubre de 2005 por un tribunal de Moquegua, por peculado.

Condena de Mario Vizcarra

Las tres tachas fueron presentadas el 29 de diciembre por los ciudadanos Jeanpier Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar, y Edwin Huamani Pérez.

Tal como adelantó El Comercio el viernes 9, Silvia Guevara y Julio Silva, abogados especialistas en Derecho Electoral, explicaron que en las audiencias del pleno del JNE pueden participar la defensa de los partidos y los autores de las tachas.

Silva señaló que dos de los cinco miembros del JNE ya firmaron pronunciamientos a favor de aplicar la Ley 30717, por lo que “habría que ver el criterio” de los otros tres, entre ellos el de su presidente, Roberto Burneo.