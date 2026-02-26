El candidato a la presidencia por Perú Primero, Mario Vizcarra, fue recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C. (Estados Unidos), donde expresó un discurso de victimización sobre su hermano, el expresidente Martín Vizcarra.

La visita de Vizcarra al organismo internacional ocurre en plena campaña electoral y cuando faltan menos de dos meses para los comicios del 2026.

En diálogo con El Comercio, los excancilleres Luis Gonzales Posada y Javier González- Olaechea Franco cuestionaron el contexto en el que fue recibido el hermano del exmandatario y afirmaron que busca generar impacto mediático a favor de su campaña.

La audiencia en la CIDH se desarrolló de manera privada y Mario Vizcarra acudió en compañía del polémico abogado argentino Guido Croxatto, defensa legal del exmandatario en instancias internacionales.

Según detalló Perú Primero en un comunicado, el letrado sustentó ante el organismo internacional que las inhabilitaciones dictaminadas por el Congreso de la República contra el exgobernante “son arbitrarias e inconstitucionales”.

Luego de la audiencia, Vizcarra y Croxatto continuaron con la victimización y falso discurso sobre las inhabilitaciones del exmandatario y su condena de 14 años de cárcel por el Caso Lomas de Ilo y Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Mario Vizcarra y Guido Croxatto

Vizcarra declaró que, desde el 2020, su familia “sufrió en carne propia los atropellos contra el expresidente”. Además, aseguró que su hermano es víctima de persecución política y que fue inhabilitado “injustamente” por el Congreso.

En otro momento, aseguró que con él también quisieron hacer lo mismo. “Felizmente, en un acto loable e inesperado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se puso los pantalones y no se dejó avasallar por los partidos mafiosos que gobiernan a través del Congreso”, sostuvo.

A su turno, Croxatto explicó que se han presentado dos medidas cautelares a favor de Vizcarra ante la CIDH y, por ello, fueron citados por el organismo internacional para una audiencia.

Aseveró que tiene “expectativas altas” con respecto al resultado de estas reuniones, pues desde la Secretaría de Democracia y misiones que revisan procesos electorales les pidieron dialogar para conocer sus argumentos.

El abogado argentino descartó que, con esto, se busque victimizar a Vizcarra. Acto seguido atacó a los organismos que administran justicia en el país como el Tribunal Constitucional.

No es la primera vez que Croxatto defiende a un expresidente cuestionado. También es defensor de Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado en diciembre del 2022. Desde entonces y hasta ahora, el letrado ha difundido una falsa narrativa sobre esos hechos.

En diálogo con El Comercio, el jurista argentino detalló que la reunión en la CIDH “duró varias horas” y que fue con la nueva relatora para Perú del organismo y con otros comisionados y ejecutivos.

Croxatto indicó que, en esta audiencia, también estuvieron la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y otras organizaciones de las que es abogado.

“La reunión era conmigo solamente pero yo la use para que puedan hablar ellos. Ya soy abogado de medio Perú [...] Fue tan buena la reunión que nos han pedido otra mañana [...] Hay una nueva relatora para Perú en la CIDH [...] La nueva relatora acaba de asumir y quería que su primera impresión sobre Perú fuera la mía. Por eso la reunión presencial en la OEA”, acotó.

“Yo aproveché para dejar hablar a todos. Delegué mi tiempo y así pudo exponer Mario por su hermano Martin; Raúl Semillán, por las víctimas [de las protestas]; Delia Espinoza, como ex fiscal; y yo expuse que la vacancia de [Pedro] Castillo es nula”, subrayó.

Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto junto al abogado Eduardo Pachas, en su visita al expresidente Pedro Castillo, en el Penal de Barbadillo (Foto: Cortesía)

No obstante, la versión sobre la citación fue refutada por Alejandro Salas, candidato de Perú Primero. “La citación fue para Mario Vizcarra. De pronto ponen en agenda varios casos de Perú, pero nosotros tenemos un caso específico y particular [...] Si es un hecho que la justicia supranacional ha escuchado a Mario”, resaltó.

Tanto Vizcarra como su partido político promocionaron su participación en la audiencia en las redes sociales.

“Estaré presente en la audiencia de la CIDH donde expondré sobre la larga y abusiva persecución política de la que es víctima mi hermano Martín Vizcarra”, dijo en una historia subida el martes 24. Mario Vizcarra se encontraba en el aeropuerto de Miami, esperando su vuelo a Washington D.C.

Horas después, desde Baltimore, subió otro video en el que insistió con la victimización. “Hace un frío tremendo, pero nada ni nadie me detendrá en la defensa de mi hermano Martín Vizcarra. En dos horas estaremos en Washington D.C., para estar mañana muy temprano CIDH expresando la verdad y la protesta por la continua persecución política hacia Martín Vizcarra”, señaló.

Como se recuerda, Vizcarra ha sido inhabilitado tres veces por el Parlamento. La primera fue en abril de 2021, cuando se le impuso una inhabilitación por 10 años por vacunarse contra el Covid-19 de manera irregular, en un caso conocido como el ‘Vacunagate’.

Posteriormente, en mayo de 2022, se aprobó una segunda inhabilitación por cinco años, esta vez por sus vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones.

En junio del 2025, el pleno dio luz verde a la tercera inhabilitación contra Vizcarra. Esta vez por disolver el Parlamento en el 2019. La sanción es de 10 años.

Las sanciones le impiden postular a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas.

En abril del 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo retiró del padrón de afiliados del partido político Perú Primero, en aplicación de las inhabilitaciones impuestas por el Congreso.

En noviembre del mismo año, el Poder Judicial lo condenó a 14 años de prisión por el delito de cohecho. Esto luego de concluir que el también ex gobernador regional de Moquegua recibió S/2,3 millones en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, implicadas en el Club de la Construcción, a cambio de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El tribunal, además, ordenó la inhabilitación de Vizcarra Cornejo para ejercer cargos de elección popular y públicos por nueve años, así como el pago de una reparación civil del mismo valor que las coimas recibidas.

Martín Vizcarra. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec / ANTONIO MELGAREJO

Críticas

Para los excancilleres Javier González- Olaechea Franco y Luis Gonzales Posada y el exministro de Justicia José Tello, Mario Vizcarra usó la audiencia en la CIDH para hacer campaña política y difundir la falsa narrativa de que su hermano es un perseguido político.

González- Olaechea señaló que Vizcarra está usando al organismo internacional para hacer campaña “en forma engañosa y abusiva”. Subrayó que Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso y sentenciado por el Poder Judicial con claros argumentos.

“En el Perú nadie en su sano juicio puede afirmar, que Martín Vizcarra es un perseguido político, salvo, claramente sus seguidores y los militantes de su partido político”, opinó.

De otro lado, bajo su lectura, no fue adecuada la decisión de la CIDH de recibir a Vizcarra en el contexto electoral. “Acorde a mi experiencia, la CIDH a veces actúa más por sus convicciones políticas o inducida por ciudadanos peruanos que tienen acceso exprés a ella, que conforme a las normas que la rigen”, concluyó.

En tanto, Gonzales Posada opinó que esto se trata de “una bala de fogueo” y recordó que Vizcarra “está preso por actos de corrupción” y que fue “debidamente procesado por la justicia”.

“Siendo así, ni la CIDH ni la Corte IDH puede tener ninguna intervención en un tema de esta naturaleza [...] Lo que él busca es evidentemente seguir activando su apellido en vísperas de un proceso electoral [...] La comisión puede recibir, pero no puede tramitar ni resolver favorablemente”, expuso.

El excanciller consideró que “lo razonable”, en este caso, hubiese sido que se reciba a Vizcarra después de las elecciones.

“Sin embargo, esta es una de las maniobras que realiza Vizcarra para victimizarse y mantener un capital político”, puntualizó.

Finalmente, Tello opinó que se trata de un “despropósito” y que es parte de la estrategia de Martín Vizcarra para “victimizarse”. Consideró, además, que se trata de una estrategia a raíz de haber perdido puntos en las encuestas.

“[Vizcarra] tiene una estrategia de liberarse de sus responsabilidades acudiendo a la justicia internacional o teniendo, en un escenario local, una bancada sólida en el Congreso para lo cual tiene que lograr un buen resultado en las elecciones”, expuso Tello.

Bajo su lectura, “hay un tinte mal intencionado de politización”. “Hay pruebas sólidas que han conducido a que se dé una sentencia. Fuera de las inhabilitaciones políticas que le dio el Congreso de la República, que tiene la prerrogativa de hacerlo, el proceso penal también lo inhabilita”, remarcó.

Tello señaló que Croxatto es una persona “bastante laxa” en cuanto al tema de su defensa y “subjetiviza mucho la defensa y la politiza mucho”. “Es una persona que defiende a personajes cuestionados, a golpistas y corruptos, gente que tiene problemas de esa índole”, aseveró.

“Tuve la oportunidad de enfrentarlo a él y a [Eugenio] Zaffaroni. Cuando ocurrió lo de Pedro Castillo tuve a cargo la defensa del Estado peruano y con el equipo trabajamos de tal manera que la propia CIDH reconoció que Pedro Castilla era golpista”, expresó.