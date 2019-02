Marisa Glave pide a todas las mujeres que denuncien si son víctimas de acoso

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) exhortó a las mujeres a denunciar cualquier acto de acoso y no quedarse calladas por miedo al proceso judicial o a la burla. Según destacó, el sistema de justicia debe funcionar y las leyes deben proteger a las víctimas de este tipo de delitos.

“Muchas veces las mujeres, cuando sufrimos acoso, no nos animamos a denunciar o creemos que no va a pasar nada, o que la gente se va a burlar y que entonces no tiene sentido pasar por el proceso que es realmente complicado para llevar adelante una denuncia. Pero yo quiero decir que sí hay que denunciar porque para algo tenemos leyes que nos deben proteger y tenemos que hacer que los sistemas de administración de justicia funcionen”, dijo en diálogo con RPP.

Marisa Glave explicó que no reconoce el momento exacto en el que se inició el acoso de parte del periodista de una publicación digital, César Rojas, a quien ha denunciado ante la fiscalía y contra quien se dictó una orden de protección para que no se pueda acercar a la parlamentaria.

“Yo no sé bien cuándo comenzó. Desde que estoy en el Parlamento hay un conjunto de publicaciones en algunos medios que no hacen alusión a ninguna de mis posiciones políticas o de mi capacidad o no, sino básicamente sobre mi aspecto físico”, detalló.

“(Estas publicaciones) comienzan a jugar alrededor de un tal César Rojas y comienzan a jugar como si este señor fuera una especie de jefe de club de fans y luego comienzan a jugar casi como si tuviera una relación conmigo y como si yo le hubiera roto el corazón”, agregó.

La congresista de Nuevo Perú manifestó que las mujeres están sometidas “a mil riesgos”, pero estos se deben denunciar para poder decir “basta”.

“Aguanté un montón hasta esta situación de ver a personas que entran a un lugar privado y me toman fotografías estando dormida en ropa de baño. Dije ‘esto yo no lo puedo permitir’. Las mujeres estamos sometidas a mil riesgos y, bueno, hay que denunciar y hay que decir basta”, sostuvo.

Finalmente, Marisa Glave recordó que la primera denuncia contra el periodista fue colocada por el Ministerio de la Mujer y ella lo que ha hecho es una ampliación en base a testimonios. Además, presentó una copia del expediente al Juzgado de Familia, el cual le ha otorgado medidas de protección contra el periodista César Rojas.

“Lo que ha salido son las medidas de protección que le prohíbe al señor Rojas no solamente no acercarse a mí a 200 metros, con lo cual no puede ingresar al Parlamento ni a ningún lugar privado mío, ni estar a 200 metros cerca a mí, sino le prohíbe reproducir este tipo de publicaciones sobre mí”, aseveró.