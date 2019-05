Glave: "Uno no puede pedir ayuda a una mafia para enfrentar a otra mafia"

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú), quien se desempeñó como regidora durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se mostró dispuesta a brindar su manifestación ante la fiscalía “las veces que ellos lo soliciten” como parte de la investigación por el caso Lava Jato.

“Yo he declarado a la fiscalía, lo he hecho con transparencia y estoy dispuesta a hacerlo las veces que ellos lo soliciten”, afirmó ante la prensa.

Marisa Glave se refirió a la reciente confesión de Susana Villarán, quien aceptó que siempre tuvo conocimiento del aporte económico que brindaron empresas brasileñas a las campañas del No a la revocación y por la reelección. Puntualizó que "uno no puede pedir ayuda a una mafia para enfrentar a otra mafia".

“Lo que me molesta es que no se haya hecho antes. Sinceramente creo que el país merecía que quienes finalmente sabían que esta información iba salir, debieron decir esto mucho antes y no solamente la señora Susana Villarán sino [también] quienes participaron dentro de ese proceso”, precisó la legisladora.

Cuestionó que Villarán haya indicado que recibió dinero de las empresas Odebrecht y OAS para “salvar” la ciudad de una mafia.

“No se puede, por el bien de la ciudad, aceptar la ayuda de empresas que están coludidas con una acción mafiosa. Yo he dicho, enfrentamos la campaña del No convencidos que estábamos enfrentando a una mafia, pero uno no puede pedir ayuda a una mafia para enfrentar a otra mafia, eso no tiene legitimación”, exclamó.

Marisa Glave consideró que el caso Lava Jato “está mostrando que hay una pobredumbre generalizada en la clase política”, por ello mencionó la necesidad de atender leyes no solo penales sino también electorales.

“Lo que necesitamos es que las investigaciones lleguen a fondo, que tengamos justicia, que tengamos la verdad y que además, este Parlamento asuma la responsabilidad de cambiar la manera de hacer política”, acotó.