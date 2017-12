La congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, acusó hoy a sus colegas Yeni Vilcatoma (no agrupada) y Mauricio Mulder (Apra) de tener "un plan orquestado" en su contra.

"Desde hace varios días ella [Vilcatoma] viene criticando, lanzando acusaciones, denuncias, creo que responde a un plan orquestado. Ayer el congresista Mulder tambien durante la sesión de la Comisión Lava Jato me hizo la misma amenaza: que va a incluir en la investigación a Acuña", contó Espinoza en declaraciones a la prensa.

Marisol Espinoza dijo que espera que Vilcatoma "se tranquilice un poco, pida disculpas a Chile [por cometarios xenófobos] y espero que en sus denuncias no la acompañe Condorito". Esto en alusión a sus afirmaciones contra los chilenos durante el debate del pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

Marisol Espinoza se ratificó en su críticas a la última convocatoria a la Comisión Lava Jato, que integra con Mulder, horas antes de la presentación de PPK ante el pleno.

"La información por la que se nos citó a la Comisión lava Jato, son las declaraciones juradas de PPK cuando era ministro, esta documentación no era clasificada porque todo funcionario público tiene obligación de presentarlo. De verdad no encuentro cuál era la motivación de citar a una comisión en la madrugada cuando ya estaba un proceso en marcha [...] me parecía ir contra el debido proceso", señaló.

Lava Jato y gabinete

Marisol Espinoza fue consultada por el futuro de la Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, y la continuidad de esta última. Al respecto, dijo que la comisión tiene que reestructurarse porque ha demostrado "en varias oportunidades falta de imparcialidad", y consideró que por decir eso saldrían a atacarla más seguramente "saldrán a atacarnos con todo".

En otro momento evitó señalar en qué carteras debería haber cambio de ministros. Hoy, por ejemplo, se conoció la renuncia del titular del Interior Carlos Basombrío.

"Es una decisión exclusiva del presidente, sí creo necesario atender las preocupaciones de la población, pero no encargársela solo a los ministros porque algunos se quedan en el tema tecnocrático, hay algunos que salen y estan atentos a los problemas de la población, necesitamos ahora activar la reconstrucción, los proyectos con expediente técnico tienen que ponerse en marcha, tienen que hacerse las transferencias".

