La congresista Marisol Espinoza explicó que renunció a la Comisión Lava Jato por sus discrepancias con la presidenta de este grupo de trabajo, Rosa Bartra, a quien acusó de tener un enfoque "sesgado" para atacar a rivales de su bancada, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"La única preocupación en el trabajo de la presidenta de la comisión fue el tema de la Interoceánica para hacer caer al presidente. Creo que ese fue su único objetivo", indicó Espinoza en una entrevista a TV Perú.

La congresista de Alianza Para el Progreso cuestionó que el 70% de invitados por la Comisión Lava Jato hayan estado vinculados a los cuestionamientos de la Interoceánica y que, a pesar de eso, las investigaciones "todavía no tienen ningún avance".

"Lo que hay que hacer es, primero, darle un resultado al país que sea un informe transparente, sin sesgos pero, sobre todo, que ayude en la lucha contra la corrupción y que no encubra a amigos y ataque a sus enemigos", añadió.

Marisol Espinoza reiteró sus cuestionamientos contra Bartra por haber interferido en el allanamiento del Ministerio Público a los locales de Fuerza Popular. "No es garantía de transparencia", comentó.

Espinoza también la criticó por haberla acusado de no acudir al pleno y a las sesiones de la Comisión Lava Jato. "Recorre todos los medios de comunicación diciendo que tengo una serie de faltas cuando ella, conociendo el reglamento del Congreso, sabe que las licencias fueron otorgadas porque me fui a representar al país, no a pasear", aseguró.

