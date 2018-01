La congresista de Alianza para el Progreso (APP) Marisol Espinoza aseguró que el pedido para que la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra deje la presidencia de la Comisión Lava Jato no tiene ninguna otra intención más que garantizar la “imparcialidad” del grupo investigador.

“Esta carta responde a la acusación que se hizo por parte de la fiscalía a la congresista Bartra que está presidiendo la Comisión Lava Jato [...] La presidenta de la comisión tiene la obligación de garantizar imparcialidad”, señaló a RPP.

Marisol Espinoza recordó que el congresista fujimorista Víctor Albrecht renunció en abril del año pasado a la presidencia de la comisión, luego de que varios congresistas solicitaran su salida a raíz de sus presuntos vínculos políticos y laborales con el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno, investigado por el Caso Odebrecht.

“Por menos temas, el congresista Albrecht fue retirado. Por eso nosotros no estamos diciendo que deje Fuerza Popular la presidencia, estamos diciendo que la persona que está en estos momentos a cargo de la investigación no es una persona que te garantiza transparencia”, explicó.

Asimismo, la congresista se refirió a las declaraciones del congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, quien a raíz de este pedido, cuestionó la asistencia de Marisol Espinoza a las sesiones de la comisión.

“Si ellos [APP] quieren mayor objetividad, lo que tienen que hacer es nombrar a un miembro de su partido que vaya con mayor frecuencia, que asista puntualmente y que plantee mayores objeciones”, dijo el acciopopulista, integrante de la Comisión Lava Jato.

Ante ello, Marisol Espinoza aseguró que las veces que no asistió al grupo investigador fue porque pidió licencia para viajar fuera del país como representante del Perú en el Parlamento Latinoamericano.

“Yo asisto a la comisión, participo en la comisión [...] pedí 10 licencias, pero además eso no te descalifica, porque yo he trabajado, he estado ahí y tengo mis asistencias”, aseveró.



