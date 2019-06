Pérez Tello: No es "decente" que se debata reforma en función de beneficios propios

Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, se refirió a la reforma política.

Para la ex congresista, es cuestionable que se haya querido aprobar las propuestas en función de lo que a cada uno "le conviene".

"No me parece decente que uno haga el análisis de la reforma política en función de sus circunstancias [...] Cada quien pensaba que me conviene a mí", señaló.

En entrevista en Canal N, Pérez Tello fue consultada por la razón por la que la Comisión de Constitución está realizando ciertas modificaciones a los proyectos enviados por el Ejecutivo.

Ante ello, consideró que esto podría ser por el financiamiento público que reciben los partidos políticos, ya que, mientras reciban más dinero del Estado, tendrán "mayor posibilidad" de establecerse en las provincias.

"Tienen financiamiento público todos los partidos que están en el Congreso [...] imaginen cuánta plata tiene el fujimorismo o cualquier otro partido que tiene 10 o 20 representantes [...] la mitad de ese dinero se puede usar para formación y la otra mitad para gasto corriente", detalló.

Así, indicó que la agrupación que reciba más ingresos, tiene la posibilidad de "abrir oficinas en todo el país y contratar personal". En esa línea, dijo creer que la militancia de los partidos debe "generar mística" y campañas limpias.

"Lo más lindo es generar una campaña con la gente, que sea la gente la que te apoye, la que te impulse, que se mande a hacer sus polos, lapiceros, porque quiere hacer una candidatura limpia", comentó.

Finalmente, Marisol Pérez Tello pidió "transparentar" las campañas para que la gente sepa cómo funcionan los partidos internamente.