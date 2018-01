Para la congresista Maritza García —quien está entre los 10 miembros de Fuerza Popular que se abstuvieron de votar por la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)— un mensaje de Keiko Fujimori en Twitter fue “fundamental” para que esa facción encabezada por Kenji Fujimori marque cierta distancia de la bancada.

Como se recuerda, la lideresa y ex candidata presidencial del partido anaranjado compartió este mensaje un día después de que el Congreso rechazara —con una votación clave de la facción de Kenji— vacar al mandatario: “Orgullosa de nuestros 61 Congresistas que se mantuvieron firmes en la lucha contra la corrupción. Somos Fuerza Popular y Fuerza Popular no se vende ni negocia, porque para nosotros primero es el Perú”. El tuit, además, se dio dos días antes de que el jefe de Estado indultara al ex mandatario Alberto Fujimori.

“Al momento de tuitear, nosotros nos sentimos aislados. La felicitación que ella hace, creo que se precipita demasiado o estuvo mal asesorada. Lanza ese tuit y nosotros nos hemos sentido totalmente aislados de Fuerza Popular. Entonces, hicimos más fuerza en común con Kenji Fujimori”, comentó en Canal N Maritza García.

Ese mensaje, acotó la parlamentaria, significó que Keiko Fujimori apartó de la bancada a la facción de su hermano.

“Es cierto que nuestra lideresa se adelantó. Ella felicitó a los 61 y nosotros dijimos qué pasó. O sea, se quebró la bancada. Eso es lo que dio pie para nosotros tomar una línea distinta y apoyar a Kenji. Y hoy estamos más unidos que nunca”, insistió.

Según reiteró Maritza García, su decisión y la de sus colegas de no apoyar la vacancia de PPK fue parte de un voto democrático, de conciencia y “por la democracia del Perú”. En ese sentido, consideró que la facción de Kenji no tomaría bien que —por esa razón— se les inicie un proceso disciplinario al interior del grupo parlamentario.

—No descarta renuncias—

De otro lado, Maritza García también se sumó a Kenji Fujimori al cuestionar la presencia de Pier Figari y Ana Vega —colaboradores cercanos de Keiko— como asesores de la bancada y de congresistas.



Pidió que ambos sean apartados de la bancada. “Si esa no es la decisión de Keiko, las cosas cambiarán”, insistió.



Sin embargo, dijo que ella y sus ocho colegas acatarán la decisión que tome Kenji Fujimori respecto a un posible alejamiento de la bancada.



“Si hay que tomar una decisión por separarnos, se tomará. Y si hay una decisión de reestructuración, de acuerdo a los parámetros que nosotros establezcamos a través de Kenji Fujimori, seguiremos juntos como bancada disciplinada que siempre hemos sido”, sentenció.