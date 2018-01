Este jueves en horas de la mañana los diez parlamentarios que integran el bloque que lidera Kenji Fujimori sostendrán una reunión para evaluar si renunciarán ─o no─ a la bancada de Fuerza Popular, a raíz del proceso disciplinario en su contra que se inició por no votar a favor de la vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Si bien esta posibilidad de renunciar tendrá que primero debatirse y someterse a votación en la reunión, algunos congresistas como Maritza García y Clayton Galván dieron a conocer su posición personal al respecto así como sus propuestas.

“Nosotros no debemos renunciar porque no hemos cometido ninguna infracción contra el reglamento de Fuerza Popular teniendo en cuenta ─y lo ratifico siempre─ que fue un voto de conciencia y que no hubo acuerdo; hay que ser honestos y justos, no hubo acuerdo de bancada, tenía que haberse escuchado primero al presidente”, expresó Maritza García en diálogo con El Comercio.

“En todo caso, si ellos creen que nosotros hemos faltado a la verdad o al reglamento, que nos expulsen, ese sería el procedimiento. Porque solamente expulsados recobraríamos nuestros derechos”, remarcó.

Similar opinión tuvo el legislador Clayton Galván respecto a no renunciar a la bancada. Empero, destacó que mañana planteará solicitar a la comisión disciplinaria de Fuerza Popular la notificación formal sobre el proceso iniciado en su contra.

A su juicio, Galván considera que primero deberá de conocerse los resultados del proceso disciplinario para luego recién poder tomar una decisión. “Si esa medida disciplinaria no está acorde con la veracidad [...], recién ahí tomaremos nuestra decisión, si vamos a someternos a su proceso o no”, explicó Galván a este Diario.

“Yo creo que es necesario respetar una estructura orgánica y el reglamento del partido porque nosotros hemos llegado [al Congreso] por Fuerza Popular. Pero también no vamos a permitir injustamente nos sancionen o expulsen”, añadió.

─¿Más integrantes?─

Algunos parlamentarios de este bloque, entre ellos Maritza García, anunciaron que habían “varios” colegas de su bancada que querían sumarse a su grupo. Consultada por ello, García evitó pronunciarse, pero sí calificó como un “error” el haberlo hecho público.

“De alguna forma Fuerza Popular tomó conocimiento y han hecho algunas movidas estratégicas con la finalidad de mantener a todos contentos. Creo que no fue saludable decirlo”, puntualizó.

Por otro lado, Clayton Galván no cerró totalmente las puertas a una posible reconciliación con sus críticos a fin de fortalecer su partido. “No sé si ellos piensan igual, [lo] dejo en manos de la lideresa de Fuerza Popular, nuestra presidenta Keiko Sofía Fujimori; debería poner orden y llamar a la reconciliación”, aseveró.

En declaración a Andina, la congresista Marita Herrera, otra integrante de esta facción, detalló que se analizará “seriamente” la posibilidad de renunciar a Fuerza Popular y destacó también las “grandes posibilidades” que tiene Kenji Fujimori para las elecciones presidenciales del 2021.



MÁS EN POLÍTICA: