La legisladora Maritza García, del bloque congresal liderado por Kenji Fujimori, confrontó a su colega de Fuerza Popular Moisés Mamani por haber grabado subrepticiamente las conversaciones que sostuvo con los parlamentarios Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

La congresista por Piura buscó a Mamani al interior del Legislativo y grabó la conversación que tuvo con él. El video fue difundido por el programa de TV “Cuarto Poder”.

En este, se puede escuchar a García acusar a su colega de traicionar la confianza de sus compañeros.

Como se recuerda, la bancada de Fuerza Popular mostró la semana pasada varios videos protagonizados por Moisés Mamani con funcionarios del Ejecutivo e integrantes del bloque de Kenji Fujimori.

Según el grupo naranja, se habría intentado comprar el voto de Mamani con la intención de que no vote a favor de la vacancia del ahora ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Repasa el diálogo que sostuvieron los parlamentarios.



- Maritza García: Mamani, enséñame tu reloj, enséñame tu reloj.

- Moisés Mamani: No, no puedo.

- Maritza García: Este es el reloj con el que Mamani grabó a Bienvenido Ramírez. [Risas]

- Maritza García: Mira, Yo simplemente… Ustedes saben… Ustedes viene de…

- Maritza García: Pero Dios te juzgará amigo, porque eso no se hace. Tú no has debido grabar a tus compañeros, has debido denunciar si es que ellos te estaban pidiendo.

- Moisés Mamani: ¿Cómo vamos a comprobar la denuncia? ¿Cómo comprobamos la denuncia?

- Maritza García: Llamabas al fiscal, el fiscal iba y corroboraba. ¿Por qué cortas el video?

- Moisés Mamani: Por eso te digo, ¿cómo denunciamos? ¿Cómo denunciamos?

- Maritza García: ¿Por qué cortas el video?

- Moisés Mamani: ¿Cómo podemos denunciar? ¿Cómo podemos denunciar?

- Maritza García: Se llama al fiscal de la Nación a que mande un fiscal de prevención del delito.

- Moisés Mamani: ¿Cómo podemos denunciar? Tiene que haber pruebas para denunciar.

- Maritza García: Ah, no tenías pruebas. ¿Nunca antes te habían ofrecido nada?

- Moisés Mamani: Escúchame, escúchame… Escúchame, a mí me han llamado…

- Maritza García: Yo te pregunto, ¿alguna vez te ofrecieron algo los chicos?

- Moisés Mamani: Pero escúchame. A mí me llamaban insistentemente. Me llamaba, le dije 'no puedo, no puedo, no puedo'.

- Maritza García: ¿Y cómo apareces en la oficina de Bienvenido?

- Moisés Mamani: Déjame que te explique… ‘No puedo, no puedo’. Después me llamaban que mira, que hay que cambiar… 'Abstente, enférmate'. ¿Cómo voy a traicionar? Somos un partido, somos Fuerza Popular.

- Maritza García: ¿Cómo así los traicionaste a ellos? ¿Por qué no les hablaste mejor la verdad?

- Moisés Mamani: ¿Por quién vienes, por qué sales en su defensa?

- Maritza García: Yo vine por Keiko pero no puedo aceptar la corrupción. ¿Quiénes son los más corruptos?

- Moisés Mamani: Y ahora, ¿quiénes son los corruptos? Yo me pregunto ahora, ¿quiénes son los corruptos?

- Maritza García: ¿Quiénes son los corruptos? Fuerza Popular.

- Moisés Mamani: No, no, ¿quiénes son los corruptos?

- Maritza García: ¿A nosotros nos han probado algo? Tú has sembrado una prueba.

- Moisés Mamani: No, dime, ¿quiénes son los corruptos?

- Maritza García: Te pregunto, ¿había algo antes, quién siembra la prueba?

- Moisés Mamani: No, dime… Es bueno que mientras al Perú engañe, engañe, engañados…

- Maritza García: Ese será PPK, pero de tus compañeros te pregunto.

- Moisés Mamani: Yo pregunto, tú también pregúntate.

- Maritza García: De tus compañeros pregunto. ¿Algún compañero tuyo?

- Moisés Mamani: Pregúntate.

- Maritza García: ¿Algún compañero tuyo? ¿Algún compañero tuyo te llamó, te traicionó?

- Moisés Mamani: Yo quiero que te preguntes a ti misma.

- Maritza García: ¿Algún compañero tuyo, amigo? Nadie pues.

[“Te está grabando” le gritan a Mamani]

- Moisés Mamani: Yo quiero que te preguntes.

- Maritza García: Sí, te estoy grabando. Te estoy grabando.

[Se acerca la congresista Luz Salgado]

- Moisés Mamani: Le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo la verdad [a otras personas]. Esa es la verdad. No tengas miedo.

- Maritza García: ¿Por qué lo traicionas a Kenji Fujimori?

- Moisés Mamani: Tú por qué lo traicionas, más bien.

- Maritza García: ¿Por qué lo traicionas a Kenji Fujimori? ¿Por qué lo sacan, por qué tienen miedo?

[Luz Salgado intenta llevarse a Moisés Mamani]

- Moisés Mamani: El miedo lo tienes tú. El miedo lo tienes tú, no yo.

- Maritza García: ¿Por qué lo traicionas a Kenji Fujimori? ¿Qué te hizo Kenji?