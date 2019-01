García cree que pedido para crear nueva bancada es una estrategia de FP

La congresista Maritza García (Cambio 21) consideró este miércoles que la solicitud presentada por cinco legisladores para crear la nueva bancada "Acción Republicana" es parte de una estrategia de Fuerza Popular para recuperar la mayoría en el Consejo Directivo del Parlamento.

"Por supuesto, esto es parte de [una estrategia de Fuerza Popular], porque recupera a un representante en el Consejo Directivo y la mayoría en sí", sostuvo en diálogo con El Comercio.

Como se recuerda, Jorge Castro, Pedro Olaechea, Julio Rosas, Marita Herrera —quien había sido presentada días atrás como parte de Cambio 21— y Salvador Heresi solicitaron formalmente la mañana de este miércoles la inscripción del nuevo grupo parlamentario mediante un oficio dirigido a la oficialía y a la presidente del Parlamento, Daniel Salaverry.

Respecto a la situación de Marita Herrera, García se mostró sorprendida por su alejamiento de Cambio 21, pero dijo respetar su decisión. No obstante, la legisladora indicó no conocer si Herrera le remitió a su vocero Lucio Ávila un documento explicando las razones de su renuncia.

"Bueno, solamente sé [lo de Herrera] por los medios, porque el vocero titular [Lucio Ávila] no se ha recuperado para este pleno. Más no sé, pero yo de manera personal y particular respeto la decisión de Herrera", señaló.

"Desconozco si mi bancada se ha recibido un documento de la congresista", agregó.

Este Diario intentó contactarse con el portavoz principal de Cambio 21, Lucio Ávila, y el alterno, Marvin Palma; sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.