La congresista no agrupada Maritza García consideró que los legisladores del bloque de Kenji Fujimori, al cual pertenece, no tendrían por qué arrepentirse de haberse retirado de la bancada de Fuerza Popular ni tampoco disculparse con ellos.

“Creo que nadie tendría por qué arrepentirse de haber dado un paso al costado [...] Casi todos hemos coincidido en los mismos hechos: el maltrato al interior, la falta de oportunidad para los congresistas de provincia. Creo que no habría de qué pedir disculpas a Fuerza Popular”, expresó.

De esta manera, se refirió a los comentarios del congresista fujimorista Mario Mantilla, quien hace unos días se mostró a favor de que los ‘kenjistas’ retornen a la bancada naranja solo si muestran “un arrepentimiento sincero”.

“La intención es clara. Fuerza Popular está intentando recuperar su mayoría para mantener la Mesa Directiva, Comisiones de Presupuesto, que son los que realmente le interesan ahora”, aseveró Maritza García.

La legisladora contó que algunos congresistas fujimoristas se han acercado a los compañeros de su bloque con la intención de convencerlos sobre un posible retorno.

“Sé que hay acercamiento de parte de Fuerza Popular hacia el bloque de Kenji Fujimori, pero no sé si hasta la fecha hay alguien que desee reincorporarse”, manifestó a El Comercio.

Sostuvo que si bien los parlamentarios del bloque al que pertenece tienen la libertad de decidir si continúan o no el grupo, ellos aún se mantienen “unidos” y “bajo la misma línea política”.

A título personal, aseguró que no regresaría a Fuerza Popular “así se vayan todos” los miembros de su bloque, porque los políticos deben mantenerse “firmes en las decisiones” que toman.

Por su parte, su colega Clayton Galván evitó mostrar una posición argumentando que es un tema que no ha analizado.

“Yo no he evaluado el tema, no lo he visto, no tengo ninguna intención tampoco, absolutamente nada, estoy en cero. No podría ni aceptar ni rechazar porque no he tomado el tema ni en análisis ni nada”, aclaró.



