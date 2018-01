Maritza García, congresista de la facción de Kenji Fujimori, aseguró que enviará sus descargos por escrito al comité disciplinario de Fuerza Popular, que la citó para este lunes por haberse abstenido en la votación de la vacancia presidencial.

“Yo no voy a participar de manera directa, lo haré por escrito porque no me voy a exponer a más agravios como los que fui víctima, ni a las vejaciones, ni a los insultos que se llevaron a cabo en la reunión por la cual nos hicieron citar”, expresó a El Comercio.

Maritza García señaló que Fuerza Popular toma decisiones con antelación, por lo que no tendría validez acudir a la citación, ya que “sea cual sea el descargo” que presente, ya hay un acuerdo tomado.

“Ellos acostumbran a tomar decisiones anteladas sin escuchar a las partes, así que de nada vale el supremo esfuerzo que nosotros hagamos por ir o dar explicaciones. Ya sea por escrito o de manera oral, nada cambiará las cosas”, manifestó.

Cabe resaltar que, en la víspera, su colega Bienvenido Ramírez, quien también ha sido citado, dijo, en diálogo con El Comercio, que los congresistas fueron elegidos “para trabajar por el pueblo” y no para estar acudiendo a citaciones.

“¿Usted cree que voy a ir a perder mi tiempo ahí cuando el pueblo y los pobladores de mi región necesitan de mi presencia, de mi ayuda y que haga las gestiones pertinentes para beneficio de ellos?”, cuestionó.

Asimismo, Clayton Galván, también del bloque de Kenji, señaló que una vez que sea notificado, evaluará enviar sus descargos por escrito. “Yo no tengo ningún temor a nada y voy a ver la notificación para tomar mi determinación”, declaró.

Ante estas respuestas, Maritza García aseguró que su grupo no ha acordado una decisión conjunta respecto a este tema, ya que cada uno tiene la libertad de decidir.

“Se ha conversado el tema y se ha dejado la libertad para que cada uno de nosotros lo haga como considere pertinente, ya sea por escrito o sea presencial”, enfatizó.



